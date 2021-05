Marina de los EE.UU. ha considerado la posibilidad de que los ovnis vengan de bases submarinas

Jeremy Corbell, quien publicó los famosos videos de «ovnis piramidales», dice que las naves que se ven pululando sobre los buques de la Marina de los EE.UU. son «transmedio», lo que significa que pueden operar tanto en el aire como bajo el agua. Y que es justamente bajo esta última que deberían buscar sus bases.

Según el documentalista, funcionarios en las altas esferas han considerado la posibilidad de que los ovnis tic-tac y otras «naves» misteriosas que se han visto invadiendo el espacio militar restringido, podrían provenir de bases submarinas.

Previamente conocido por el documental sobre Bob Lazar y el Área 51 (disponible en Netflix), Corbell llegó otra vez a los titulares de todo el mundo cuando filtró videos que mostraban parte de los encuentros con ovnis reportados por la Marina en julio de 2019, incluyendo «ovnis piramidales» filmados por la tripulación a bordo del USS Russell frente a la costa de San Diego.

También compartió imágenes explosivas de otro objeto que apareció sobre el USS Omaha en el mismo mes antes de que aparentemente «descendiera bajo el agua».

El Pentágono ha confirmado que ambos conjuntos de material, publicados en su sitio web son genuinos. Reconocimiento que también sucedió con los encuentros ovni de aviones de combate del USS Nimitz en 2004 y dos avistamientos más en 2015.

May 1st 2020 a classified briefing was generated about the UFO / UAP presence via the Office of Naval Intelligence. I was able to obtain information regarding these & other UAP related briefings – as well as – unclassified slides & some intriguing military captured UAP footage. pic.twitter.com/F6V9h64Qfs

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021