«Ovnis se comportaron de una manera que ningún dron lo haría jamás», afirma testigo de la Marina de EE.UU.

Un marinero del USS Paul Hamilton describió el momento en que un enjambre de objetos voladores no identificados rodeó al destructor desde todas las direcciones.

El testigo militar, quien habló bajo condición de anonimato con los investigadores Jeremy Corbell y George Knapp, explicó que las misteriosas naves no se comportaban como lo haría un dron de reconocimiento durante el incidente sucedido en 2019.

«En lugar de sobrevolar el buque de guerra y luego regresar a su estación base, los objetos llegaban y partían con un rumbo diferente, lo cual es extraño… Si despliegas un dron para ir a comprobar algo, regresaría directamente al punto de partida», dijo.

En los últimos años, el Pentágono ha comenzado a hablar abiertamente de estas naves, pero los funcionarios han evitado llamarlas ovnis y en su lugar prefieren el término UAP (fenómenos aéreos no identificados) o, en el caso de estos objetos de un tamaño similar a drones, Sistemas Aéreos No Identificados (UAS).

Corbell explicó que el marinero le había dicho que «estos son ovnis, no están identificados, pero tenemos que llamarlos de alguna manera, los llamamos UAS… ya sabes… sistemas aéreos no tripulados porque simplemente no eran lo suficientemente grandes como para albergar a un ser humano».

El marinero también destacó que la tierra más cercana está mucho más allá del alcance de cualquier dron cuadricóptero conocido. Por lo que es probable que provinieran de algún lugar en el propio océano.

Los informes del Pentágono han enfatizado que es más probable que los objetos sean operados por el ejército de un gobierno hostil, en lugar de aceptar la posibilidad de que sean de otro planeta —o… como creen algunos investigadores de ovnis… otra dimensión—.

Knapp, por su parte, sostuvo que la forma en que se mueven estas naves demuestra que pueden «manipular el espacio-tiempo y crear su propia gravedad».

«Es muy poco probable que alguien lanzara su dron de Walmart desde Hawái y viajara 1800 millas para acechar estos barcos. Hay cientos de ellos que fueron avistados desde al menos 10 barcos durante tres días, con testigos múltiples en cada ocasión», explicó el investigador.

Por ejemplo, recordó uno de los casos en donde un objeto que tenía entre ocho y diez pies de ancho «sin alas, sin cola, sin rotor, sin propulsión visible» fue filmado sobrevolando el USS Omaha.

Y si bien Corbell no descarta que pueda ser algún tipo de «tecnología desconocida por Occidente» desarrollada en secreto por alguna potencia rival, el hecho que algunos de estos UAPs hayan sido vistos volando dentro y fuera de la superficie del océano a velocidades que desafían la física conocida, le hace pensar que la probabilidad más grande es que «no sean de ninguna parte de la Tierra».

Fuente: Daily Star. Edición: MP.