SpaceX lanza el prototipo del cohete Starship SN11, pero falla de nuevo en el aterrizaje

Algo salió mal en la niebla…

El último prototipo de nave espacial de SpaceX, SN11, se elevó a los cielos de Texas este martes por la mañana, luego de un retraso de 24 horas.

Pero ese no fue el primer retraso de la prueba. El viernes (25 de marzo), SpaceX esperaba realizar el vuelo de prueba después de cambiar uno de los tres motores Raptor de la nave. En última instancia, la prueba se trasladó al lunes y finalmente sucedió el martes por la mañana temprano, cuando el cohete Starship SN11 despegó del sitio de prueba Starbase de SpaceX cerca de Boca Chica Village, en el sur de Texas a las 8 a.m. (hora local).

El cohete se elevó a una altitud de 10 kilómetros (6,2 millas) antes de comenzar el procedimiento de aterrizaje. Pero a casi seis minutos de vuelo, las cámaras de transmisión de SpaceX se cortaron. «Parece que hemos tenido otra prueba emocionante de la nave número 11», dijo John Insprucker, comentarista de lanzamiento de SpaceX, durante la transmisión. «La nave espacial 11 no regresará, no espere el aterrizaje».

El CEO de SpaceX, Elon Musk, dijo que algo pareció salir mal con uno de los motores Raptor de SN11, llamado motor 2. Pero puede que esa no haya sido la razón por la que el cohete se estrelló.

Looks like engine 2 had issues on ascent & didn’t reach operating chamber pressure during landing burn, but, in theory, it wasn’t needed.

Something significant happened shortly after landing burn start. Should know what it was once we can examine the bits later today.

— Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021