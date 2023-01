Un asteroide hará este jueves uno de los acercamientos más próximos a la Tierra jamás registrado

El asteroide 2023 BU se acercará al extremo austral de América del Sur alrededor de las 4:27 p.m. PST (7:27 p.m. EST) de este jueves 26 de enero, pasando a solo 3.600 kilómetros sobre la superficie del planeta, dentro de la órbita de los satélites geosíncronos.

Según informa la NASA, no hay riesgo de que el objeto impacte contra la Tierra. Pero incluso si lo hiciera, este pequeño asteroide, estimado entre unos 4 y 8 metros de ancho, se convertiría en una bola de fuego y se desintegraría en gran medida sin causar daño en la atmósfera —siendo que algunos de los escombros más grandes podrían caer como pequeños meteoritos—.

El asteroide fue detectado por el astrónomo aficionado Gennadiy Borisov —descubridor del cometa interestelar 2I/Borisov— desde su observatorio MARGO en Nauchnyi, Crimea, el sábado 21 de enero.

Tras notificarlo al Minor Planet Center (MPC), el organismo internacional recopiló más datos y anunció el hallazgo en su sitio web. En tres días, varios astrónomos de todo el mundo habían realizado docenas de observaciones, lo que ayudó a refinar mejor la órbita de 2023 BU.

El sistema de evaluación de riesgos de impacto Scout de la NASA, que es mantenido por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia en el sur de California, analizó los datos de la página de confirmación del MPC y predijo rápidamente el cuasi accidente. CNEOS calcula todas las órbitas conocidas de asteroides cercanos a la Tierra para proporcionar evaluaciones de los posibles riesgos de impacto en apoyo de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria (PDCO).

A small asteroid is predicted to make one of the closest approaches by a near-Earth object ever recorded on Thursday, Jan. 26. Though it will pass within the orbit of geosynchronous satellites, there is no risk of the asteroid impacting Earth.

Details: https://t.co/UQzjedlQuK pic.twitter.com/yLk5QoFzeu

— NASA JPL (@NASAJPL) January 26, 2023