William Shatner comparte su profunda experiencia en el espacio (VIDEO)

William Shatner abrió su corazón ante la cámara después de volar hasta el borde del espacio este miércoles, expresando en pocas palabras lo que se siente ver nuestro frágil mundo desde esa perspectiva.

Shatner, quien pasó décadas interpretando al Capitán James T. Kirk en Star Trek, despegó a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin a las 10:49 a.m. ET, luego se elevó a 100 kilómetros sobre la Tierra en un vuelo espacial de poco más de 10 minutos.

Él y los otros tres pasajeros de la nave —el ex ingeniero de la NASA Chris Boshuizen, el empresario de atención médica Glen de Vries y la vicepresidenta de operaciones de vuelo de Blue Origin, Audrey Powers— experimentaron varios minutos de ingravidez y vieron la curvatura del planeta antes de volver a caer en el desierto texano.

Después de salir de la cápsula, un emocionado Shatner compartió sus reacciones con Jeff Bezos, fundador de la compañía aeroespacial.

«Lo que me has dado es la experiencia más profunda que pueda imaginar. Estoy tan lleno de emoción por lo que acaba de pasar. Es extraordinario», dijo el actor de 90 años con lágrimas en los ojos. «Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo. Es mucho más grande que yo y la vida».

Lo que más sorprendió a Shatner fue la delgada línea de la atmósfera de la Tierra, y la fragilidad que representa. También comparó la oscuridad del espacio con la muerte y la luz de nuestro mundo con la vida.

A continuación les compartimos todo lo dicho en un video cortesía de Blue Origin y subtitulado al español por el staff de Mystery Planet:

