Adrián Lastra presume de amiga: «La técnica de Blanca Suárez ante la cámara es maravillosa»

Esta de estreno. Adrián Lastra regresa a nuestros escenarios con una obra muy pero que muy interesante y que nos hará reflexionar sobre todo lo que compartimos en la red. En Privacidad, cuando entramos en el teatro, en vez de animarnos a apagar el móvil, nos animan a dejarlo encendido y además, a que nos conectemos a una red específica. Sin ocultar su felicidad por volver a subirse a las tablas, en Cotilleo.es hemos hablado con él y hemos descubierto muchas cosas sobre Adrián y las redes. ¿Se las quitará tras haber protagonizado esta obra? ¡Descúbrelo!

¿De qué trata ‘Privacidad’? La obra que sabe más de ti que tú de ella…

Pero… ¿De qué trata Privacidad? Representada en el Teatro Marquina, de lunes a domingo (menos los martes), esta obra de teatro se resume en que sabe más de ti que tú de ella… Como lo oyes. Es una representación que te invita a que no apagues el móvil como decimos, sino que lo utilices y además, juegues con la obra y los actores.

Foto: Nacho Arias

Adrián, interpretado por el propio Adrián Lastra, es un escritor estancado en su carrera que solo puede pensar en su expareja. ¿Quién no ha revisado las redes sociales de un ex? Sea como fuere, Adrián visita al psicólogo, interpretado por Chema del Barco, lo que desencadena en una serie de entrevistas a profesionales que hablan de ciberseguridad, marketing o psicología.

Todo ello con un elenco de lujo que comparte protagonismo con Adrián Lastra, además del propio Chema del Barco. También nos encontraremos a rostros tan conocidos como Canco Rodríguez, Juan Antonio Lumbreras, Rocío Calvo y Candela Serrat.

Adrián Lastra: «Lo que he aprendido es que si no tuviéramos redes sociales, seríamos mejores personas»

Y es que seguro que cuando salgas, no mirarás al móvil de la misma manera. Pero… ¿Adrián Lastra que ha aprendido de Privacidad? Pues en principio, la alegría de volver a subirse a las tablas y en la capital. «Con muchas ganas de volver a pisar un escenario y de tener la posibilidad de tener un cien por cien de aforo en los espectáculos», nos confesaba a Cotilleo.es.

Sobre la obra, el intérprete nos hacía una curiosa reflexión, «¿Tenemos una privacidad pura? Todo el mundo piensa, yo no subo fotos mías en redes sociales, de mi comida… Pero, ¿y las fotos que te haces en familia que las subes a la nube?». Pues con este planteamiento, Adrián Lastra nos ha contestado a la pregunta de sí el se ha replanteado afrontar su vida en la red de otra manera con un rotundo «No».

Foto: Elena Jiménez

Eso sí, con muchos matices. Siendo una figura pública como él, está claro que la privacidad es un tema que le pilla de cerca. Aunque lo tiene muy claro: «No, porque ya que subo yo la foto con mi chica, con Clara, voy a decir, ‘¡Ay! Estoy exponiendo mi vida privada!’… Es cierto que a mi me encanta poder colgar fotos con mi chica, con mi hermano con mis padres. Yo subo lo que quiero obviamente, pero lo que hablamos aquí es que por mucho que tu no subas una foto con tu pareja, tu la puedes subir a una nube…».

Como bien reflexiona Lastra, «Tu te crees que eso es tuyo, privado… Yo hay cosas aquí en la función que he dicho, yo me voy a quitar esto, me voy a quitar lo otro… Yo lo que he aprendido es que si no tuviéramos redes sociales, seríamos mejores personas».

Lo tiene claro, hay que tener mucho cuidado: «El narcisismo de las redes sociales crea un equívoco»

Quizá es ese el planteamiento que más ha calado en Adrián Lastra. Tal y como él mismo nos ha confesado a Cotilleo.es, «en las redes sociales, depende de cada persona, hablamos del narcisismo», ha asegurado pero… ¿En qué sentido? «El narcisismo de las redes sociales crea un equívoco con el tema de los filtros, me voy a retocar aquí, me voy a quitar un poco, me voy a poner, me voy a blanquear… Estamos hablando de algo que no es real, que es un fake«, terminaba por afirmanos.

Así presume de sus mejores momentos… Y también de amiga: Lo que más le gusta de Blanca Suáres

Charlando con Adrián Lastra, también no dudamos en preguntarle por cómo vivió ese momento en el que se encontraba en Times Square para darle la bienvenida al nuevo año. Un momento muy especial y que le tiene especial cariño… Sobre todo por ese beso que quiso compartir en redes sociales con su chica Clara. Aunque él tiene una anécdota que si quieres descubrirla, no dudes en disfrutar y darle al play…

Lo que sí podemos asegurar también es que además de presumir de fotos como esta, también presume de amigos… Bueno de una amiga en concreto, Blanca Suárez. Con ella ha compartido planos en la nueva serie de Netflix, Jaguar. Aunque nos ha dicho que estña «volada de la cabeza»… ¡Tranquila Blanca! Lo dice en el buen sentido.

«En el sentido de que es muy divertida súper cañera… Yo conozco a Blanca desde hace mucho tiempo, hace años pero, nunca había trabajado con ella. Me parece maravilloso el aprender de Blanca de cómo, la técnica que tiene esa mujer delante de la cámara, es maravilloso». Sobre este y otros proyectos también en Cotilleo.es hemos hablado con el actor. Y solo nos queda decir… ¡Enhorabuena por volver de nuevo al teatro!