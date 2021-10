Isa Pantoja al borde del llanto responde a Kiko Rivera

Isa Pantoja no puede más. Los continuos ataques de Kiko Rivera hacia ella han hecho mella en la relación que tenían hasta ahora como hermanos. Desde hace unas semanas la colaboradora de El programa de Ana Rosa y el DJ no se hablan. Este sábado la hija de Isabel Pantoja ha acudido a Sábado Deluxe y ha hablado sobre los conflictos familiares que le afectan de manera directa y después de ver un vídeo recopilatorio realizado por el formato presentado por Jorge Javier Vázquez, la estudiante de Derecho no ha aguantado más y ha estallado contra el cantante.

“Si me freno en contar ciertas cosas es porque aún tengo la esperanza de estar bien con él algún día y poder hablar”, ha comenzado diciendo visiblemente molesta por la actitud que ha tenido y tiene Kiko con ella. “Todo el mundo me dice que qué necesito que me diga porque me ha dicho de todo…”, ha comentado afectada por la situación. “El día que lo haga diré adiós, pero de momento voy a seguir respetándole”, ha añadido Isa.

Después, el presentador le ha preguntado que cual seria la línea que no pasaría. “Si vuelve a menospreciarme o a echarme cosas en cara… porque yo siento que haya sido una niña deseada y buscada por mi madre, entonces estoy harta de que me este sacando el tema porque es un tema que me duele. No necesito que venga él como un rey para dejarme a mí como una mierda porque no lo soy”, ha continuado diciendo Isa Pantoja. “Llega un momento en el que me planto y me digo no voy a permitir que diga esto”, ha explicado.

“Yo no soy como él no necesito que venga la gente y me aplauda porque luego llego a mi casa y lo paso mal, que es lo que le ha pasado a él. Durante meses ha estado diciendo barbaridades sobre mi madre no de la herencia, sino de mi madre como madre o como abuela… y claro le ha pasado factura porque no está bien porque lo que ha hecho no es de una persona que esté bien. Y no estoy diciendo que no tenga razón en lo que me ha contado porque con lo que él me ha contado cuando le he tenido que dar la razón se la he dado, pero claro luego no puede echar la culpa a nadie “, ha sentenciado Isa Pantoja.

Pese a que Isa ha dejado claro que le gustaría mantener una conversación con Kiko Rivera para zanjar esta polémica, ha confesado sentirse dolida por la actitud del intérprete de ‘Cicatriz’, con quien lleva sin hablarse desde la boda de Anabel Pantoja, celebrada a principios de mes en La Graciosa. ¿Retomarán de nuevo los hermanos la relación que tenían antes?