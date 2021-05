Agustín Pantoja demandará a Kiko Rivera

Si el pasado 12 de abril Kiko Rivera demandaba a su tío Agustín Pantoja, ahora sera este el que haga lo propio con su sobrino.

Al parecer, el otrora cantante ha contactado ya con un abogado para que revise las declaraciones de Kiko.

El presunto delito cometido es el de haber atentado contra el derecho al honor y la intimidad de Agustín. Los comentarios realizados por Kiko habrían pasado una línea imaginaria, algo que el futuro demandante no está dispuesto a tolerar.

Kiko reconocía hace un par de días que se estaban riendo de él en lo que a devolverle los enseres de su padre respecta. A esto se añade que ha roto relaciones con su prima Anabel.

La madre de esta indicaba ayer que la joven no se merece semejante tratamiento. Lo que no se sabe es si Agustín seguirá adelante con sus planes o no. Todos conocemos la situación y el caso no parece estar del todo claro.

Kiko ha vuelto de Nepal lleno de energía y parece que quiere seguir apostando por recuperar lo que es suyo. Agustín parece estar viviendo como siempre, pero marcando ya ciertos límites que, hasta ahora, no habría cruzado nadie.

Por lo demás, todo parece indicar que nos encontramos ante un nuevo inicio de la batalla legal entre las partes implicadas. Los resultados de la misma siguen siendo una incógnita. Todo sea por lograr que se haga justicia y que sea un juez el que decida quién lleva razón en este caso. De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto de esta noticia.

