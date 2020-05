Ana María Aldón se abre en canal en ‘Supervivientes 2020’: «Quería tener un cuchillo en la mano para matar a mi padre»

Ana María Aldón se ha enfrentado al puente de las emociones de ‘Supervivientes 2020’ de una manera completamente sincera, y ha revelado un episodio de su infancia que ha conseguido dejar a muchas personas con la boca abierta. Toñi Moreno ha contado en el plató del programa que ella conocía esa historia porque son del mismo pueblo y es por eso que ella ha tenido que ser muy fuerte siempre.

Ana María Aldón entre lágrimas en ‘SV 2020’/ Foto: cuatro.com

La concursante ha revelado a través de sus pabalras haciendo un recorrido por la culpa, el perdón, el arrepentimiento y el distanciamiento que su padre maltrataba a su madre cuando ella era una niña, y eso sin ningún lugar a dudas le hizo mucho daño en su infancia: «Tengo la necesidad de perdonar a mi padre, porque era un hombre muy duro, a veces inhumano con su propia familia, pero especialmente con mi madre, durante años torturó a mi madre, y nosotros lo veíamos día a día, los seis hermanos, mi hermano y yo nos metíamos debajo de la cama».

Por otro lado, lo que más ha sorprendido han sido los deseos que tenía de acabar con la vida de su padre para acabar con el sufrimiento de su padre: «Desde que he tenido uso de razón quería tener un cuchillo en la mano para matar a mi padre. Eso días acababan de la peor manera posible, no era justo porque mi madre es un angel que bajó del cielo, pero después de muchos años mi padre fue cambiando, le entró cáncer y en poco más de dos años murió. Ahora que estoy aquí me he dado cuenta de que es momento de perdonarle, por la dura infancia que pasé por eso. Aquí me he dado cuenta de que está perdonado«.

Ana María Aldón se enfrenta al puente de las emociones en ‘SV 2020’/ Foto: cuatro.com

Después de una dura infancia se siente culpable proque decepcionó a su madre, por su rebeldía cuando era una adolescentes, algo que la llevó a una embarazo cuando era muy joven: «Quiero culparme a mí porque por esos episodios de violencia inhumana, me sentía muy culpable cuando en la adolescencia me escondía detrás de una niña prepotente, maleducada, me arrepentía cada día y no era capaz de pedirle perdón».

Se arrepiente de su comportamiento con su familia

Estas palabras han servido para pedir perdón entre lágrimas a toda su familia y se arrepiente de muchas cosas que ha hecho: «Me distancié de mi familia, de mis hermanos, y quiero que me perdones, sé que me quieren, fue mi vida, mis sentimientos, yo lo que necesito es que mi familia me perdone a mí por lo que les hice pasar en su momento