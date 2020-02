Ana Obregón aclara el motivo del ingreso de su hijo Álex Lequio: «Es una gastroenteritis»

Después de que se supiera que Álex Lequio había ingresado e incluso se hubiese dicho que se trataba de una recaída, por fin se ha conocido el motivo por el que ha ido al hospital. Primero fue su padre, Alessandro Lequio, el que dejó claro que no se trataba de una recaída y que estaba todo bien: «No hay nada que decir, mi hijo está bien, está tranquilo y ya está. No tiene nada que ver con una recaída. Ana está maravillosa como siempre. Estamos bien, todos bien. No puedo decir más«.

Más tarde ha sido su madre, Ana Obregón, la que ha dado más detalles al respecto. La actriz ha hablado con la revista Hoy Corazón, y ha sido en esta entrevista en la que ha dejado claro lo que le pasa a su hijo: «Está todo bien. Ha sido solo una gastroenteritis, que además se la he contagiado yo». Y ahí no ha terminado de hablar sobre su salud, puesto que su lucha contra el cáncer continúa, porque ha añadido: «Todo está genial. Seguimos con su tratamiento, pero todo está controlado».

Más allá de esto, tan solo estuvo ingresado un día, pero ella ha podido ser vista en más de una ocasión entrando y saliendo del hospital Ruber Internacional de Madrid porque su madre también estuvo ingresada por esa misma razón. La presentadora ha vivido unos días de preocupación, no obstante, todo ha quedado en un susto.

Por otro lado, aunque procuran ser discretos, ella no ha tenido nunca ningún problema a la hora de hablar de la enfermedad de su hijo, es más, llegó a confirmar que había sufrido una recaída. Además, el joven empresario publica imágenes en sus redes sociales contando algunos detalles de su vida y de cómo está viviendo esta etapa de la misma, siempre con optimismo y con una sonrisa de oreja a oreja.

Ella ha sido su pilar fundamental

Fue en 2018 cuando se conoció que Álex Lequio tenía cáncer, un duro golpe para la familia por el que decidieron marcharse a Estados Unidos para que él recibiera tratamiento médico. En todo este proceso ha contado con el apoyo incondicional de su madre, quien no dudó en hacer un parón en su carrera profesional para estar con él en todos los pasos que ha ido dando. Fueron meses más tarde cuando volvieron a España y poco a poco se fueron incorporando a su rutina, es más, él no ha parado de trabajar en ningún momento teniendo un increíble éxito en sus negocios.