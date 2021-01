Anabel Pantoja: rota tras protagonizar otro enfrentamiento con Belén Esteban | Sálvame

Se habían reconciliado tras un mes sin hablarse pero hoy ha vuelto a arder Troya. Anabel Pantoja y Belén Esteban han tenido un durísimo enfrentamiento en ‘Sálvame’ que ha dejado a la sobrina de Isabel Pantoja hecha un mar de lágrimas. Sus respectivas líneas de joyas repiten como detonante de su concordia. Tal ha sido el disgusto para ella que ha dicho que va a dejar ‘Sálvame’ para regresar a Canarias de manera indefinida porque no le compensa estar en contra de su compañera.

Como ya es sabido, Anabel y Belén han trabajado en dos líneas de joyas personalizadas para la misma empresa. La polémica ha comenzado cuando Miguel Frigenti ha aportado una información en la que aseguraba que Anabel estaba vendiendo las mismas joyas que se podían encontrar en una conocida página web por un precio cuatro veces superior a su valor real. Un comentario que ha hecho estallar a la colaboradora hasta el punto de marcharse llorando del plató mientras marcaba el número de teléfono de la empresa.

Ha sido cuando Belén Esteban se ha sentido ofendida porque a ella le sucedió lo mismo y no hubo tanto revuelo: «De mí no se ha preocupado nadie, yo también tengo mi casa y tengo que pagar mis cosas», ha dicho visiblemente molesta. De hecho, la de San Blas se ha sentido «huérfana» en su problema con Anabel Pantoja. Ella decidió dejar la empresa en cuanto se enteró, algo que no hizo su compañera, motivando así el cabreo de Esteban: «Lloras cuando te tocan lo tuyo ¿Qué te crees que a mí no me ha dolido dejar esto? Mucho porque he perdido dinero, antes está mi dignidad y mi amistad», ha estallado.

Hecha un mar de lágrimas y muy dolida, Anabel Pantoja ha contraatacado: «¿Yo no lloré con lo tuyo? Tú también me podías haber llamado… ¡qué injusta!», se ha quejado. El voltaje iba en aumento, pero minutos después ha pedido tiempo para demostrarle a su amiga que le importa mucho su amistad: «Con el tiempo le demostraré que no me importa nada el dinero ni las joyas. Dejadme mi tiempo para que ponga las cosas en su sitio».

En ese momento, ‘Sálvame’ se ha ido a una pausa publicitaria donde se masticaba la tensión. A la vuelta, Anabel Pantoja aseguraba que se quería marchar del programa para siempre: «No me compensa nada estar aquí y ya he dicho a dirección que mañana no vengo y que me quiero instalar allí, en mi casa». Kiko Hernández echaba más leña al fuego asegurando que se había grabado un comentario de Anabel diciendo que «me voy y que se quede ella como centro del universo». La andaluza perdía la paciencia y se mostraba harta del asunto de las joyas: «¡Las puñeteras joyas, mira me las arranco! ¡Estoy hasta los co*** de las joyas!», exclamaba.

El abrazo de la paz entre Belén Esteban y Anabel Pantoja

Viendo el estado de nervios de su amiga, Belén Esteban ha decidido retroceder: «Me he arrepentido, me he pasado y no tenia que haber dicho q no quiero ser su amiga. Perdóname por eso que he dicho, entiendo que estés nerviosa por lo de su tía y su primo». Anabel insistía en que quería irse a Canarias para ver a su psicóloga, pero finalmente aceptaba las disculpas de la ex de Jesulín: «Con Belén hablo como si fuera mi hermana».

Justo después, ‘Sálvame’ dio paso a un vídeo pero fue interrumpido a los pocos segundos para volver al plató. ¿El motivo? Belén Esteban se había levantado de su silla para dar un abrazo a Anabel Pantoja. Un gesto no exento de polémica dado que hay que respetar la distancia social. Jorge Javier Vázquez se apresuraba a aclarar que ambas tenían las pruebas PCR hechas y que habían resultado negativas.

¿Irá mañana al programa? Sus compañeros han dejado entrever que la decisión de la colaboradora es firme pese a haberse reconciliado con Belén.