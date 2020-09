Andrea y Óscar vuelve a ‘La isla de las tentaciones’ con ganas de enamorarse: «¿Cuál es tu habitación?»

Tras los primeros días de convivencia, Sandra Barneda visitaba la villa tanto de las chicas como de los chicos para anunciarles que llegaba alguien nuevo. Entonces en Villa Montaña apareció Andrea y en Villa Playa su extentador Óscar.

Los nuevos habitantes de las villas llegaron con muchas ganas de revolucionarlo todo y de hacer su papel de tentadores, asegurando estar abiertos al amor y con muchas ganas de volver a vivir la experiencia que tanto les gustó a pesar de que lo suyo no terminase en amor verdadero.

Andrea aceptando la cita de Lester / Telecinco.es

«El año pasado arrasé con todo. Dejé a Ismael porque me enamoré de Óscar pero no salió bien y por eso estoy aquí. Tengo ganas de volver a enamorarme y además no hay mejor tentación que alguien que ya ha caído en ella«, aseguró Andrea nada más llegar. Lester decidió cambiar su cita con Elisa por ella, lo que le hizo lanzarse aún más, llegando a preguntarle por dónde estaba su habitación.

Andrea: «Tengo ganas de volver a enamorarme»

Horas después llegó la cita en la playa con paseo en caballo incluido y, tras ella, el novio de Marta aseguró que le había sorprendido Andrea aunque más tarde confesó que vio en la propuesta de Sandra Barneda de cambiar de chica para una oportunidad de solucionar lo suyo con su novia después del cabreo que se cogió por haber escogido a Elisa: «Se me abrieron los ojos. Me di cuenta de que metí la pata y si la cambiaba Marta podía quedarse tranquila en la otra villa«.

Mayka mirando a Óscar a su llegada / Telecinco.es

Y en cuanto a Óscar, el tentador llegó asegurando que la que más le había llamado la atención había sido Mayka. Ella, por su parte, no dudó tampoco en cancelar su cita con Matías para conocer al recién llegado, que le halagó nada más verla: «Por sus ojos y porque me trasmite confianza«. A lo que Mayka contestó: «Le veo un tío majo y como me ha dicho que le he llamado la atención, para que me explique por qué». Su cita en la playa fue bien pero ahora toca saber si ella decide darle una segunda cita después de que Óscar comentara que no quiere conocer por el momento a nadie más que a ella.