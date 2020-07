Antonia Dell’Atte habla de su accidente con una sombrilla: «Podría haber sido mortal»

Hace unas semanas se conocía la noticia de que Antonia Dell’Atte había sufrido un terrible accidente que, aunque suene algo cómico, resultó ser muy doloroso y pudo casi costarle la vida. La artista acudió al programa ‘Lazos de Sangre’ para hablar sobre su vida y analizar el documental que se había hecho sobre su vida. Dell’Atte acudió a un previo en el que reapareció con mascarilla.

Lo cierto es que la mascarilla no la lucía por el tema del coronavirus, ya que en los platós de televisión se guardan las distancias y se hacen las pruebas casi diariamente, lo hacía porque no quería mostrar las secuelas que le ha dejado el terrible accidente. Antonia Dell’Atte se encontraba en la playa con su hermana cuando, de repente, una sombrilla que salió volando le impactó en la cara.

Antonia Dell’Atte en ‘Lazos de Sangre’ | Foto: rtve.es

La entrevistada contaba lo sucedido: «Yo estaba en una playa, estaba tranquila, me quería ir que ya estaba vestida. Entonces me veo en el suelo, hago así y me pregunto qué ha pasado. ‘Antonia te has golpeado con una sombrilla’. Hago así y veo sangre, se pone todo el mundo a llorar. Me dice mi hermana que son los dientes», relataba Antonia Dell’Atte. Además, explicaba: «Ochenta puntos en el labio inferior, mandíbula superior con hueso roto y tres dientes arrancados».

Secuelas que no quiere mostrar

Lo que ha tenido claro Antonia Dell’Atte es que no iba a mostrar por ahora las secuelas que le ha dejado el accidente: «Pido perdón a la gente, pero voy a estar con mascarilla. Hacer ver una cicatriz… Cuando se haga la reconstrucción vendré y la enseñaré. Es una cicatriz divina, esto quedará como una señal divina». Además, la entrevistada ha contado la suerte que ha tenido y ha asegurado que presintió lo que iba a suceder.

Antonia Dell’Atte habla en ‘Lazos de Sangre’ | Foto: rtve.es

«Momentos antes del accidente yo digo que somos ángeles, yo sabía que algo de energía negativa me estaba llegando. Dije, Dios, aquí estoy yo, deja a mi Clemente libre

Mira Antonia, todavía no te ha llegado tu hora. El golpe sí ha llegado, porque de verdad que podía haber sido mortal. Me ha hecho reflexionar. Habrá un nuevo renacimiento y una nueva sonrisa», concluía Antonia Dell’Atte.