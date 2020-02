Antonio Montero desvela que tiene un tumor maligno: «Mi muerte no me preocupa»

Antonio Montero desvela que tiene un tumor maligno: «Mi muerte no me...

Antonio Montero se ha sincerado en ‘Sálvame’ y ha sido en el programa en el que colabora donde ha contado a Jorge Javier Vázquez los problemas de salud que tiene. Aunque en todo momento ha decidido no ser dramático, sí que es cierto que se trata de un asunto preocupante, al menos lo fue para él en su momento. El periodista ha empezado diciendo: «Este verano dándome crema me noté algo en la pierna, en el muslo izquierdo. No le di importancia pero a las semanas volví a sentirlo, seguía estando ahí pero pensaba que ya se quitaría«.

Antonio Montero en ‘Sálvame’/ Foto: telecinco.es

Como no le desapreció decidió dar un paso más, y por eso fue al médico como ha contado: «Fui a urgencias por un amigo mío, pero ya que estaba allí pregunté por el bulto», fue entonces cuando tras una palpación tuvo que someterse a varias pruebas; resonancias, TACs… Pero no identificaban qué era. Una vez que vieron qué podía ser, los médicos dieron paso más, quitándoselo en septiembre de 2019: «En septiembre me lo quitaron, era como una pelota de tenis metida dentro el muslo pero estaba profundo, yo lo notaba levemente«.

Fue al tiempo cuando supo lo que le pasaba como ha contado: «A los 15-20 días volví al hospital y me encontré con el director del hospital y un oncólogo, en lugar de mi médico. Me dijeron que lo que tenía era algo malo, era chungo«. Fue en ese momento cuando le confirmaron que tenían que quitarle el músculo sartorio entero, pero parece que no le ‘importó’ y lo asumió de la mejor manera posible.

Antonio Montero, cabizbajo en ‘Sálvame’/ Foto: telecinco.es

El periodista ha dejado claro cómo se sintió en ese momento: «No tuve miedo de nada», y añadido: «Si la tengo que palmar, palmaría contento«, es más, ha contado cómo siente que ha sido su vida: «He tenido una vida que es la pera: la he exprimido de una forma que ojalá todo el mundo pudiera». Pero esta etapa no se terminó solo con la operación, porque tuvo que someterse a un tratamiento, y ha añadido: «Me he estado dando radioterapia«.

Optimista y sin preocuparse por la muerte

Una de las cosas que le ha ayudado a seguir es la siguiente como ha hecho saber: «La fe me ha ayudado muchísimo siempre. Era yo quien calmaba a mis médicos. Si la tengo que palmar, la palmo. Mi muerte no me preocupa porque Dios me va a perdonar», ha concluido. Estas declaraciones han llegado poco después de que haya confesado que el declive de su profesión le ha hecho daño, pero esto no ha hecho que se venga abajo como a muchas personas les sucede en su situación.