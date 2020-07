Así vivió Mila Ximénez el diagnóstico del cáncer: «La oncóloga me dijo que tenía cáncer con metástasis»

Mila Ximénez ha vuelto a su programa, ‘Sábado Deluxe’, para contar cómo se está afrontando a este gran golpe que le ha dado la vida. La colaboradora comunicó que padecía cáncer de pulmón y que debía someterse a un tratamiento de quimioterapia, por lo que se alejaba un poco de la televisión para comenzar su recuperación. Sin embargo, ha decidido que antes de marcharse de vacaciones para descansar y tratarse ha decidido reaparecer en ‘Sábado Deluxe’ para explicar cómo están las cosas.

La colaboradora ha contado cómo fue el momento en el que le diagnosticaron la enfermedad, algo bastante chocante y que ni siquiera sabía cómo manejar: «El día antes de darme la primera quimio lo pasé fatal, pensaba que iba a ser una sala con gente enferma vomitando y nada más lejos de la realidad», empezaba diciendo. Tras esto, explicaba cómo se enteró de que estaba enferma: «A mí me avisa el dolor de la costilla. Jorge me dijo ‘no es normal que te duela tanto’. Me hice la resonancia y me dijeron que era una especie de artrosis degenerativa y dije pues ya está. Un día me llamó Teresa y me mandó a la clínica ‘La Luz».

Mila Ximénez explica cómo está la situación | Foto: telecinco.es

«Me hicieron un tac y cuando subí le dije ‘¿me tienes que decir algo muy malo?’ y me dijo ‘sí’. Subió la oncóloga, me dijo que me ingresaban y les dije que no. Me dijeron ‘tienes un cáncer, hay metástasis, está ramificado en ciertas partes del pulmón, riñón y demás. Le dije ‘me voy a morir’ y me dijo ‘no’. Me pilló muy a tiempo, me dieron seis sesiones de radio seguidas y después me dijo que quimioterapia«, explicaba Mila Ximénez y añadía: «Me dijo que había que hacer una resonancia para ver si estaba en la cabeza y en los huesos y si ahí no estaba iría bien. Mi vida cambia en 20 segundos».

Aún no lo ha asumido

Aunque Mila Ximénez se muestra muy positiva ante la situación, lo cierto es que ha confesado que cree no haberlo asimilado aún: «Creo mucho en la meta física y en el poder de la afirmación. Yo me peleo conmigo misma porque me niego a decir que tengo cáncer pero creo que debo decirlo porque lo tengo. Si te soy sincera estoy tratando esto como una enfermedad sintomática que se ha producido por un estrés. Creo que no lo he aceptado mucho. Sigo haciendo una vida más o menos normal. Cuando voy al hospital y veo a los enfermos que están conmigo intento ver qué reacción tienen y lo importante es aceptar el tratamiento. Creo que la cabeza tiene muchísimo poder. Sé que tengo un cáncer y lo voy a superar».

Además, Mila Ximénez se ha dado cuenta gracias a esta situación de lo mucho que le quiere la gente: «Yo pensaba que me quería menos gente de la que me quiere porque soy una persona incómoda en plató, doy mucho por culo, he tenido broncas con todos y, realmente, me he encontrado con una oleada de cariño con mis cámaras, con la gente de la calle. Algo tengo que aprender de esto». «Echo de menos una vida normal», aseguraba en la entrevista.

Mila Ximénez ha entrado muy emocionada al programa | Foto: telecinco.es

Una lucha larga por delante

Sin duda, Mila Ximénez acaba de comenzar una lucha contra un cáncer complicado pero al que quiere vencer y su actitud es totalmente admirable: «No sé para qué me va a servir esto pero seguro que para algo. Va a ser una lucha larga, nunca te dan el alta, pero tener una sesión de quimio es toda una experiencia. Te tratan con un cariño, no hay ni un tono de pena, ni de lástima, parece que te vas a hacer un tratamiento de ozono», decía tirando de humor.

Las perspectivas de cura del cáncer son buenas aunque es cierto que la situación es delicada: «No se puede operar pero según mi oncóloga lo vamos a adormecer, a evitar que se ramifique más. Hay una parte un poco más complicada que está en una zona más jodida, pero esa zona la estamos quemando y se ha cogido a tiempo. Alba tiene todos los informes. Si logramos que se aparte, que no se extienda, que no se vaya por ahí. El del pulmón no era el peor». Además, Mila Ximénez aseguraba que quería hacer esta entrevista para que la gente viera que está bien y que todo es normal, que afronta la lucha con fuerza y mucha esperanza.