Bea Retamal carga contra Adara: «Vende lo que sea por hacer televisión a toda costa»

La ruptura de Adara y Gianmarco ha supuesto un antes y un después, puesto que todo el mundo estaba muy enganchado a la historia de amor que tanto costó que se forjara tras ‘GH VIP 7’. La ganadora de este reality decidió dejar a Hugo Sierra para darse una oportunidad con el italiano, quien estuvo luchando por ella en todo momento, incluso durante ‘El tiempo del descuento’. Finalmente, ‘Giandara’ se convirtió en una realidad pero una realidad que ha durado más bien poco.

Gianmarco colgaba un vídeo en su Instagram en el que contaba que había visto unos mensajes de Adara hablando con otro chico con el que pretendía quedar, motivo por el que el italiano decidió hacer las maletas y marcharse a Italia en pleno periodo de confinamiento. Ambos se quedaron completamente destrozados pero la historia no ha hecho más que empezar, puesto que no dejan de añadirse personas. Uno de ellos es Rodri Fuertes, con quien la ganadora de ‘GH VIP 7’ se mensajeaba.

Bea habla de Adara en ‘Viva la vida’ | Foto: telecinco.es

El que fuera concursante de ‘GH 17’ no ha querido pronunciarse en exceso sobre esto, tan solo ha negado que tuviera nada más que una amistad con Adara. Ahora ha sido Bea Retamal, su expareja y concursante de ‘SV 2020’, quien ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Adara en el plató de ‘Supervivientes’. Tras este tremendo enfrentamiento por el que Adara terminó llorando y Bea guardándose muchas cosas, ha acudido a ‘Viva la vida’ y ha dicho todo lo que piensa sobre la que fuera su compañera de reality.

Bea Retamal comenzaba explicando lo sucedido con Adara: «Está encantada de que se esté hablando de ella. En la publicidad intenté levantarme, ponerme al lado suya, decirle que no se rayase… Salí de la isla y lo primero que hice fue hablar con Adara, decirle que estaba muy contenta de la buena relación que había tenido con su madre. Le dije que cuando volviera tomáramos un café. Ahí me dice que sí, que todo bien, y a los dos días me encuentro este jaleo en televisión». La concursante está indignada porque considera que Adara, teniendo buen rollo como tenían, le tenía que haber dicho que hablaba con Rodri Fuertes.

Unas palabras muy duras sobre Adara

«Lo siguiente a los mensajes es esto en plató, que es donde quería expresar esto, que no me había informado y lo único que considero es que Adara va a terminar aprovechándose de Rodri«, decía tajante Bea. Además, la concursante de ‘SV’ ha explicado que sabe que lo hizo mal cuando rompió con Rodri, puesto que habló de él en público y demás, pero eso no justifica lo que hace Adara: «En ese momento se me criticaba y me las comía con patatas y no venía aquí a dar pena. Estoy cansada de esta chica».

Bea habla duramente sobre Adara | Foto: telecinco.es

Además, ha tenido palabras muy duras para Adara: «Creo que lo que hace Adara es utilizar la información que le da Rodrigo. Me da pena de Adara su vida, no ella, porque vive engañada. Vende lo que sea por hacer televisión a costa de lo que sea. Es un papel lo que está haciendo Adara. Puede llorar cuando quiere y como quiere. Engaña a todo el mundo. Es todo una telenovela. Creo que lo que a ella le preocupa es el cómo voy a quedar», decía tajante Bea.