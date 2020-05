Blue Jeans, de ‘La promesa de Julia’: «He juntado el misterio con la esencia de los diez libros anteriores»

Blue Jeans acaba de lanzar su libro ‘La promesa de Julia’, tercera parte de la trilogía ‘La chica invisible’. El autor cierra así una trilogía con la que ha innovado en cuanto a su escritura se refiere lanzándose de lleno al misterio y creando personajes novedosos y con más profundidad.

Blue Jeans: Llevo tanto tiempo con el libro aquí en casa que parecía imposible que fuera a llegar el día. Ha sido todo muy raro, muy extraño. Desde el día de San Jordi, que eché mucho de menos pasarlo en Barcelona, ahora tendría que ser la Feria del Libro de Madrid… Pues el lanzamiento un poco en ese orden. Es muy raro atender a la prensa por teléfono, la presentación que siempre la hacemos en sitios guays en Madrid la tengo que hacer online, pero bueno, adaptándome un poco a todo. El libro nos ha ido muy bien y no paro de recibir mensajes, gente fotografiándose con el libro… Estoy contento pero me siento raro. Hay librerías cerradas todavía y es muy extraño todo.

B: ¿Qué supone para ti terminar esta trilogía?

B.J: Ha supuesto cierto alivio. No sé si la voy a echar de menos o no pero he terminado muy exprimido; este último libro me ha costado bastante. Me ha pasado una cosa que no me ha pasado nunca que es un bloqueo mental al final del libro, no era capaz de escribir el final. No sé si mi subconsciente no quería irse de ‘La chica invisible‘ o es que he acumulado mucho desgaste durante estos años y me han pasado muchas cosas durante 2019. Siempre que acabo un libro es un alivio porque es llegar a una meta, a un final, nunca sabes cuando empiezas un libro si vas a conseguirlo esta vez. Por otra parte estoy muy contento de haber escrito esta historia. Ha quedado como yo quería, es el mejor de los tres y luego ya el lector elegirá, pero yo me he quedado muy satisfecho y ojalá a los lectores les deje un buen sabor de boca.

B: ¿Qué es lo que más destacarías de esta trilogía?

B.J: Creo que son personajes de Blue Jeans pero muy diferentes. Julia es un personaje distinto a todo lo que había creado hasta ahora. Es una chica muy inteligente, que tiene una evolución durante los libros muy interesante. He conseguido hacer un personaje que está lleno de matices, de circunstancias que han marcado su carácter. Además, crear tres historias con sospechosos, con muertes y hacerlo desde el principio hasta el final es un reto que me puse y he cumplido, al menos para mí. Me siento bien de haber conseguido eso que para mí era tan difícil y que no sabía si iba a conseguir.

B: ¿Cómo recibiste la noticia del aplazamiento del lanzamiento libro, previsto para el 24 de marzo?

B.J: He tenido contacto con muchos autores que aplazaron presentaciones, lanzamientos de libros y yo lo veía venir, es una cosa que no me pillaba de sorpresa. Me pilló más de sorpresa que dos semanas antes me dijera mi editora que esto seguía para delante. Yo solo pensaba en que las librerías iban a cerrar y no tenía mucho sentido. Cuando ya me dijeron que lo mejor era dejarlo y que ya encontraríamos otro momento lo vi comprensible. Había que esperar a las librerías. Había gente que me decía que por qué no lo lanzaba en digital y no lo hacía por dos razones: porque dejaba atrás a las librerías que son las que más lo van a necesitar y otra, porque la editorial tiene su plan. Cuando ya me dijeron la fecha me quedé tranquilo porque no tenía seguridad de que saliera este año. Si el libro me lo hubieran puesto en 2021 me habría afectado bastante. Por suerte hemos salido prácticamente a la vez que las librerías.

B: Háblame de ‘La promesa de Julia’. ¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo libro?

B.J: Las respuestas del libro anterior, que me gusta siempre dejar alguna pregunta sin responder y luego un nuevo misterio. A Julia ya la hemos pasado a la universidad, ha hecho Selectividad, ha aprobado y demás y la tenemos estudiando Criminología. Un profesor le va a plantear un ejercicio para sacar una matrícula de honor: que investigue una muerte que ocurrió hace cinco años de un psicólogo que se llama Pedro Juncosa y que murió ahorcado en su habitación. Julia va a tener que investigar ese caso y hacerle el planteamiento al profesor. Durante eso van a surgir muchas dudas y preguntas. Luego va a haber subtramas con Emilio, Vanesa, con otros personajes y creo que es una novela en la que al final he juntado el misterio de los últimos libros con los diez anteriores, mis libros de ‘corazoncitos’ de toda la vida. Esa esencia la he incluido como si fuera un final de fiesta. Hay algún guiño por ahí y muy contento, me ha quedado como yo quería. El epílogo va a dar que hablar, porque me quedó muy chulo al final.

B: Al estar Julia estudiando Criminología, ¿te has metido más de lleno en el tema de las investigaciones?

B.J: Los anteriores libros tienen todo el tema de lo procesal y demás documentado pero en este caso hay más documentación que en otros libros. He tenido que investigar ciertas cosas para poder tratarlo con conocimiento en el libro. Por ejemplo, para la persona que muere ahorcada, tienes que estudiar cómo es un nudo, cómo se puede ahorcar, es un tema conflictivo… Pues con todo así. La trama en sí, lo que no se puede descubrir hasta el final, también es un tema sobre el que he tenido que leer bastante y documentar. Ha sido un libro bastante trabajado en el aspecto documental.

B: En cuanto a los personajes, ¿cuál va a ser el que más destaque? ¿Qué más tramas vamos a encontrar?

B.J: Está el profesor de Julia, también Claudia Comino, nombre que eligió una fan en redes sociales. Es un personaje que tiene mucha chicha, es interesante. Tiene una forma de ser que va a dar pie para llamar la atención sobre un problema que está en la sociedad entre la gente joven y del que no se habla mucho, pero es un tema importante que a veces banalizamos. También le voy a dar más importancia a Yi Ling, la amiga de Julia, otro chico nuevo que se llama Daniel Durán… Hay personajes nuevos que ayudan a refrescar un poco la historia.

B: No podemos pasar por alto el hecho de que Morena Films haya adquirido los derechos de ‘La chica invisible’. ¿Cómo te sentiste cuando te lo dijeron?

B.J: Eso fue un pelotazo. Es una cosa que se lleva trabajando hace tiempo pero se ha cerrado como tal en el confinamiento. Planeta llevaba tiempo trabajando en esto y las dos personas que trabajan conmigo estaban empeñados en conseguir algo para ‘La chica invisible’. Morena Films ha apostado fuerte por esto porque desde el primer minuto han hecho una apuesta muy fuerte. Ha sido un soplo de aire fresco en el confinamiento. El día que lo dije tuve muchísimas interacciones en redes sociales y ha sido un golpe de ilusión muy grande. Ojalá se lleva a cabo. Lo único que hemos hecho es firmar con una productora y queda la otra parte importante, que es la de la plataforma, que es lo más difícil. Tiene que encajar en alguna y tenemos que ver cómo se va desarrollando esto en las próximas semanas. Hay pendiente una reunión conmigo, el guion se escribirá… No sé hasta qué punto se puede hacer un proyecto sin ver si va a salir o no.

B: ¿Tenías esperanza en que esto sucediera?

B.J: Se lo dije a mi pareja hace unos meses ‘estoy visualizando una serie de ‘La chica invisible’ pero no es fácil. Te puedes poner a contar con los dedos de una mano los libros juveniles españoles que tienen serie o película. Es algo muy complicado y difícil pero tenía una intuición y se ha cumplido. Ojala se llevara a cabo porque creo que es una historia que puede dar mucho juego en una serie.

B: ¿Se te viene a la cabeza algún actor o actriz para ser protagonistas de la serie de ‘La chica invisible’?

B.J: Es una cosa que tendrá que decidir Morena Films y yo cuanto menos me moje mejor, porque a mí me puede gustar un actor o actriz pero para este tipo de series suele aparecer mucha gente nueva. Hay mucha gente que me está preguntando por el casting y yo no tengo ni idea, incluso actores profesionales me han preguntado. También agencias de actores profesionales pero no lo sé. Te puedo dar nombres por gente que me cae bien a mí como Lucía Ramos, Nerea Camacho o Carlota Boza, pero no sé qué quiere la productora.

B: Ahora que has terminado la trilogía, ¿estás pensando en el siguiente proyecto o quieres un poco de relax?

B.J: Ahora mismo no estoy pensando en nada porque no sé qué va a venir ahora. Hemos tenido que cancelar la gira, una gira por Latinoamérica, ha salido el libro en China, está lo de la serie, lo del cómic… Tenemos mucho material ahora mismo para estar pensando ahora en esto. El segundo motivo es que no ha habido una reunión con la editorial. Tengo firmados más libros con Planeta pero no hay nada concreto ni hemos decidido sobre qué escribir.

B: ¿A ti qué te gustaría? ¿Volver a la temática anterior o quedarte en el misterio?

B.J: Yo estoy muy contento con lo que he escrito, muy a gusto y me he sentido muy bien. Son libros mucho más difíciles de escribir, más difíciles de plantear y necesitan más trabajo. Aunque yo quisiera algo concreto va a depender mucho de lo que piense la editorial porque a mí me gusta mucho escuchar a la gente que sabe y también a mis lectores. Después de ‘La promesa de Julia’ hay que escuchar al lector, ver las cifras de ventas y demás, porque al final es muy bonito escribir pero también pago las facturas y el sector está muy complicado.

B: ¿Cómo ves el futuro?

B.J: Lo veo muy negro en todos los sentidos. Lo veo complicado para hacer firmas porque la gente se juntan 15 para tomar unas cervezas pero a mí me da pánico estar en una firma con gente firmando cuatro horas con una mascarilla, con guantes, desinfectando los libros, viendo como hay 100 personas en una fila… Es muy complicado. Y luego las librerías van a tener que hacer malabares para subsistir porque llega un punto que ahora la gente lo va a coger con muchas ganas pero los bolsillos se van a vaciar. Que esto va a ir para largo y a ver cómo salimos de esta. Ya en la anterior crisis cerraron muchísimas librerías. Habrá que ver dónde va el sector. Ojalá yo lo vea ahora de una manera exagerada pero vamos a tener que reinventarnos todos.