Britney Spears le agradece su apoyo a Lady Gaga y no comenta el silencio de Christina Aguilera

La noche y el día. Mientras Christina Aguilera prefirió no decir nada, Lady Gaga ha hablado de la nueva situación de Britney Spears.

La noche y el día. Mientras Christina Aguilera prefirió no decir nada, Lady Gaga ha hablado de la nueva situación de Britney Spears. La primera de las citadas fue abordada en la gala de los Grammy latinos para conocer qué pensaba de la recién estrenada libertad de Britney.

Ella decidió no decir nada y su representante añadía que «hoy no toca hablar de eso». Al menos Lady Gaga ha pensado algo más y ha querido mostrar su empatía.

Decía la diva que «te adoro Britney. Vive tu vida lo mejor que puedas. Siempre recé para que la ley te tratara como a una persona. Ahora has cambiado el futuro de las mujeres en esta industria para siempre. Has luchado por ti y te has mantenido en tu postura. Gracias».

Además, añadía que «su salud mental es algo importante y no debería haberse usado contra ella. Me importa como persona y le deseo lo mejor. Ojalá pueda vivir su sueño a partir de ahora». Spears respondía con un afectuoso mensaje donde decía «te quiero, me has hecho llorar».

Que sea cada cual quien decida cuál es la actitud más recomendable en estos casos. El apoyo a Spears ha sido siempre esencial para que pueda tener una vida a su gusto. Callarse ahora puede ser la semilla para que muchos callen en el futuro. Esperamos tu opinión al respecto.

Curiosidades Declaraciones Música #Britney-Spears #Lady-GaGa