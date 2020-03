Carmen Borrego habla de sus problemas de salud en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’

Carmen Borrego estaba muy contenta por ser una de las participantes del programa ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. Al saber que cenaría con Bibiana Fernández y El Dioni se mostró encantada, pero no tanto al enterarse de que el cuarto comensal sería Víctor Sandoval, con el que ha tenido sus más y sus menos.

Carmen Borrego y Víctor Sandoval en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition | Foto: Telecinco.es

A pesar de ello, la hija de María Teresa Campos fue a disfrutar, si bien es cierto que todo lo culinario es una fuente de placer para ella. No es una mujer que coma mucho, a pesar de que Víctor Sandoval pensara que debido a su apariencia física sería una persona con mucho apetito. El motivo es que tiene ciertos problemas de salud que le impiden disfrutar tanto de la comida como le gustaría.

Carmen Borrego no puede comer picante

La colaboradora no dudó en hablar de esos problemas con los que tiene que lidiar. Así, cuando Bibiana Fernández les ofreció unos aperitivos al llegar y comentó que había un toque picante, respondió que no podía ingerir alimentos picantes porque tiene una hernia de hiato y le sienta muy mal.

El Dioni, Bibiana Fernández, Carmen Borrego y Víctor Sandoval cenando en casa de Bibiana Fernández | Foto: Telecinco.es

Al saberlo, Víctor Sandoval le instó a que comiera todo lo picante que pudiera.

Carmen Borrego tiene problemas de estómago y una hernia de hiato. «¿Ahora me quieres matar, Víctor?», preguntó Carmen Borrego, ante lo que Sandoval respondió en otro momento que la colaboradora encaja mal las bromas. No sería el único enfrentamiento entre ellos en la cena, y de hecho esto fue solo un comentario con malicia que no fue a más.

Posteriormente, la hija de María Teresa Campos manifestó que tenía problemas de estómago. De hecho, el plato ‘Corazones flamígeros’ era picante y Carmen Borrego no pudo comerlo en su totalidad. A la hora de las puntuaciones, dio un 8 a Bibiana Fernández por este motivo: «En general me ha gustado todo. Te he quitado algún punto por el pollo con mole picante, que tengo en la boca del estómago».