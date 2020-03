El ataque de Víctor Sandoval a Carmen Borrego en Ven a cenar conmigo’: «Cuando la veo pienso que debe devorar»

Que Carmen Borrego y Víctor Sandoval no se soportan es algo evidente. Ya se vio en el primer programa del Gourmet en el que participan con Bibiana Fernández y El Dioni que su relación es muy tensa, y después de tantas pullitas y malas contestaciones solo era cuestión de tiempo que la bronca estallara.

Carmen Borrego y Víctor Sandoval en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ | Foto: Telecinco.es

La cosa empezó bien a pesar de que nada más llegar, Carmen Borrego rechazó unos aperitivos picantes porque no le sientan bien y Víctor Sandoval le invitó a que se los comiera. Al final todo fue una broma y no pasó de ahí. Peor fue según avanzó la noche. «Hoy vamos a cenar fenomenal», apuntó Carmen Borrego ante la cena de Bibiana Fernández. Sandoval saltó ofendido que si eso quería decir que el día anterior había cenado mal en su caso. «Es porque cocina más que tú, que tú no cocinas, corazón», le respondió la colaboradora.

Tensión máxima entre Carmen Borrego y Víctor Sandoval

«Víctor confunde el espectáculo con la educación, ha chupado el plato. Lamer un plato es una falta de educación«, comentó Carmen Borrego ante el excesivo gesto de Sandoval. Por su parte, él le recriminó que se hubiera quitado una bota durante la cena. Bibiana Fernández excusó a los dos para rebajar tensión. Ya era tarde.

Víctor Sandoval, muy crítico con Carmen Borrego en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ | Foto: Telecinco.es

El colaborador hizo un comentario muy feo sobre el aspecto de Carmen Borrego: «Cuando veo a Carmen pienso que debe devorar, porque delgada no está, pero luego no come nada». Ella respondió: «Estoy muy gorda y como poco». Mientras tanto, la hija de María Teresa Campos insistía en llamarle pelota, ante lo que él volvió a defenderse atacando el físico de Borrego: «¿Pelota, quién está como una pelota de los dos?».

«Estuve con ella en ‘Salvame Okupa‘ e hizo las peores lentejas de mi vida», soltó Sandoval, al que dicho sea de paso no le entusiasman las lentejas, sino que lo que le apasionan son los huevos: «Lo que más me gusta del mundo son unos buenos huevos, y rellenos, más. Todos los huevos a mi persona, si puede ser», llegó a decir en un momento de la noche. Por su parte, Carmen Borrego soltó: «No voy a aguantar ni una más de este señor».

Carmen Borrego y Víctor Sandoval en un momento de tensión en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ | Foto: Telecinco.es

«No me callo porque no tengo por qué callarme. Si me parece que le está haciendo la pelota a Bibiana, se lo digo. Quiere quedar de íntimo de Bibiana», prosiguió Carmen Borrego. Afortunadamente, la noche acabó bien entre música y bailes, pero Ni Carmen Borrego ni Víctor Sandoval parecen estar cerca de reconciliarse.