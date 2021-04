Consejos para que no desesperes si ves que no encuentras pareja

No todo el mundo está en pareja ni es una obligación. Lo que pasa que cuando ya vas acumulando fracasos, puedes pensar que es culpa tuya. Y no es así. Por esto te damos algunos consejos si ves que no encuentras pareja y te tranquilices.

Muchas personas han estado tiempo solas, otras han tenido parejas durante años y la cosa terminó y otras han picado muchas flores y finalmente han encontrado la estabilidad en una persona cuando menos se lo esperaban. Por esto no hay una regla, así que deja las preocupaciones y los malos rollos de lado, ya llegará.

No te obsesiones

Si lo haces, es peor, porque puede ser que quieras buscar pareja sin parar y estés perjudicando a otras personas que en realidad no te interesan. Si debe llegar la persona adecuada, ya lo hará. De manera que no te obsesiones, vive tu vida y que todo fluya mejor.

Sal con amigos

Aunque no está la cosa para salir mucho, siempre puedes quedar con tu círculo de amistades. Y de esta manera compartir y explicar vuestras emociones. Quizás sea el momento de dedicarlo a amigos y familia y dejarse ahora de parejas estables.

No es culpa tuya

Deja de culpabilizarte por todo. Que no tengas pareja no es cosa tuya, alguna vez quizás sí porque todos nos equivocamos, pero no pienses que te han echado un mal de ojo o algo extraño. Simplemente no ha funcionado y ya. Mejor darse cuenta ahora que al cabo del tiempo.

Escoge bien

Como decíamos antes, no debes salir con cualquier persona, el primero que conozcas, por el hecho de tener pareja. Es un error en el que vas a sufrir sin pensarlo siendo algo totalmente innecesario. Hay que pensar bien en lo que se conoce, con quien salir, si te satisface, si tenéis cosas en común, son consejos a aplicar si ves que no encuentras pareja.

Aprovecha tu independencia

Cuando encuentres pareja seguramente recordaras algunos momentos en los que hacías lo que querías, veías películas sin parar llorando o estabas todo el día en casa con pijama porque te apetecía. Así que aprovecha estos momentos de independencia, de estar contigo mismo, de relacionarte con varios chicos si te apetece….

Da igual lo que hagan los demás

Si tienes una edad donde tus amigas no solamente tienen pareja si no que son madres, esto no debe suponer un problema ni una presión. Cada uno tiene su momento, ya te tocará.