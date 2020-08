Cristian Suescun, sobre las duras declaraciones de Sofía Suescun sobre él: «Me da un poco de vergüenza»

Tras su salida de ‘La casa fuerte’, la relación madre e hijo de Maite Galdeano y Cristian Suescun parecía haber llegado a buen puerto para dar comienzo a una nueva etapa. Pero todo se quedó en palabras de aquel día y rápidamente las cosas volvieron a empeorar. Pero esta vez no solo fue su madre la que le dio la espalda, sino que su hermana cargó contra él públicamente a través de una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas.

En ella, la que fue ganadora de ‘Gran Hermano’ llegaba a asegurar que los tíos como su hermano «me dan asco», haciendo referencia a la infidelidad a su novia con Yola Berrocal dentro del concurso. Ahora, días más tarde de que estas palabras viesen la luz, el propio Cristian Suescun ha reaccionado a ellas mediante una llamada telefónica a ‘Viva la vida’: «No sé a que viene esas palabras«, reconoce: «Estoy dolido y me da un poco de vergüenza«.

Maite Galdeano echó a su hijo de casa en directo | Foto: Telecinco.es

El también exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ asegura que ha hablado con su hermana «por encima» pero que todavía tiene una conversación pendiente para «poder hablar bien». Pero Sofía Suescun parece ser solo un pequeño problema para él, quien confiesa que lo realmente complicado es su madre quien también ha cargado contra él públicamente contra él sin reparo alguno.

«Me he quedado en Madrid»

Mientras se encontraba el plató de ‘Sálvame’, Maite Galdeano llamó en directo tras haberle llamada «hijo de pu…» a través de Whatsapp. Y sus palabras no fueron a mejor. La que fue conductora de autobuses le llegó a decir en directo que se estaba convirtiendo en el enemigo de la familia y que desde es preciso momento ya no vivían bajo el mismo techo y se podría ir a buscar trabajo a Pamplona. Algo que, por supuesto, tampoco le sentó nada bien: «Con mi madre no se puede hablar, ella solo quiere a su niña. Es una situación complicada para mí», dice al respecto: «Mi madre se posiciona con mi hermana de una manera, que hasta me sorprende. Ven en mí el reflejo de mi padre. Me he quedado solo en Madrid«. Tal y como el propio Cristian asegura, en Madrid «solo tengo a mis amigos».

El joven asegura que la relación con su madre está atravesando su peor momento y no sabe si en algún momento podrá recuperarse: «Creí que ‘La casa fuerte’ nos valdría para unirnos, pero nada«, confiesa. Carmen Borrego, presente en plató, asegura que su madre también le retiró la palabra tras haber opinado en contras suya mientras estaba en el reality y defenderlo: «Tu madre está enfadada conmigo porque opiné que estaba siendo dura contigo dentro de la casa«.