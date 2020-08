Makoke abandona el plató de ‘Viva la vida’ tras las palabras de Kiko Matamoros hacia su hija Anita

Con la entrada de Kiko Matamoros en hospital para ser le extirpada la vesícula, un secreto a voces se ha convertido en el tema de conversación del momento: la relación nula entre el colaborador de ‘Sálvame’ y la hija que tiene en común con Makoke, Anita Matamoros. El supuesto enfado entre padre e hija no sería otro que el veto de la modelo en diferentes establecimientos de Madrid por petición expresa de la influencer.

Kiko Matamoros con su novia Marta López y su hija Anita matamoros en el hospital

«Sería un ejemplo de mala educación que le permitiera a mi hija que se comportara como una niñata y no se lo voy a permitir a nadie y menos a un hijo mío. He intentado a través de su madre y sus amigos que viera que era una barbaridad lo que estaba haciendo», decía Kiko Matamoros durante una llamada de teléfono a ‘Sálvame’. Días más tarde, la tarde del sábado 1 de agosto en ‘Viva la vida’ era Makoke la que opinaba al respecto, y no tenía mucho que ver sobre lo que dijo su exmarido.

Según la colaboradora, Anita Matamoros no había vetado en ningún momento a la novia de su padre, todo lo contrario, simplemente había dejado de ir a ciertos establecimientos al saber que Marta López también los frecuentaba. Bien es cierto que Makoke si llegó a reconocer que le parecía muchas veces excesivo ya que, en cuanto alguna de las dos compartía algo en las redes sociales que estaban en la peluquería, acto seguido llamaba la joven para pedir cita.

Anita Matamoros abrazando a su padre Kiko Matamoros antes de ser operado

Los colaboradores se preguntaban si este simple hecho había sido tan relevante como para que un padre y una hija rompiesen todo tipo de relación y los fantasmas del pasado han vuelto a aflorar. Makoke no ha dudar en defender a su hija ante las palabras de su padre e intentar ponerlo en su lugar retomando viejas rencillas entre ellos que ya habían tenido lugar cuando se divorciaron, como las casa que tenían en común y sus respectivos pagos.

Makoke, de nuevo indignada con ‘Viva la vida’

De nuevo desde el hospital, Kiko Matamoros llamaba al programa para poder dar su versión de los hechos. Pero con una condición: que «la señora esta», en referencia a Makoke, no se dirigiese a él en ningún momento y no pudiese intervenir mientras durase su llamada. Algo que la colaboradora aceptó. Aunque su promesa duró más o menos poco y en cuanto su exmarido empezó a hablar le costó mucho morderse la lengua. Tanto, que cuando Matamoros explicó su enfado con su hija Anita, la que fue concursante de ‘GH VIP’ acabó abandonando el plató al no poder responderle a su exmarido por petición del programa.