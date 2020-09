Cristina Pedroche y David Muñoz se mudan a una casa con piscina en La Finca

Cristina Pedroche y David Muñoz han decidido dar un paso muy importante en su matrimonio mudándose a una nueva casa. Fue en el programa ‘La resistencia’ donde la colaboradora de televisión adelantó su intención de cambiar de domicilio y ahora ha sido el medio Vanitatis el que ha aportado nuevos detalles sobre esta mudanza.

El matrimonio se ha decantado por la urbanización La Finca que se encuentra en Pozuelo de Alarcón y sin duda alguna es una de las más selectas de la zona en la que han vivido personas como Iker Casillas y Sara Carbonero o Borja Thyssen.

Cristina Pedroche despidiéndose de David Muñoz en ‘El hormiguero’

Todo parece indicar que la pareja ya se ha mudado a su nuevo hogar, una casa que estaría valorada en dos millones y medio de euros y en la que pueden disfrutar de piscina privada. Y cómo han cambiado de vivienda, Pedroche y Muñoz han decidido poner en alquiler su apartamento de 130 metros cuadrados que compraron en 2017 en el barrio de Embajadores, que tiene dos dormitorios, dos cuartos de baño y una amplia cocina teniendo en cuenta que eres chef.

Su antigua casa ya está publicitada en una conocida página web para el alquiler, aunque de momento nadie la ha adquirido. Durante el confinamiento se pudo descubrir un poco más de la vivienda que han compartido hasta que han decidido cambiarse a una nueva, y pese a no tener patio han podido disfrutar de una acogedora terraza.

Cristina Pedroche y David Muñoz cocinando juntos en ‘El Hormiguero’

No es su casa definitiva

Además, ella misma ha hablado de esta mudanza a través de las redes sociales diciendo que es un proceso horrible y que no descarta que se trate de la última. Ya me queda poquito, eso sí, como la casa es de alquiler, en cuanto me quiera dar cuenta me toca hacer otra mudanza«, ha dicho, por lo que ha dejado claro que no han adquirido esta vivienda como propietarios sino que la han alquilado.