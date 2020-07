Dani Rovira comienza la radioterapia haciendo gala de su buen humor durante su lucha contra el cáncer

Al mismo tiempo que España comenzaba su confinamiento para hacer frente a la pandemia contra le coronavirus, Dani Rovira hacía pública la complicada noticia de que le había sido diagnosticado un cáncer y que comenzaba a luchar contra esta enfermedad. El actor, caracterizado siempre por su buen humor, demostraba una vez más que su positivismo sería un de las mejores herramientas para superar este bache en su vida.

Tras haber terminado ya con el tratamiento de quimioterapia, Rovira vuelve ahora a las jornadas de hospital para recibir varias sesiones de radioterapia y poner fin, de una vez por todas, a su enfermedad. Y que mejor forma de hacerlo que con el humor. El protagonista de ‘8 apellidos vascos’ compartía en su perfil de Instagram una foto suya vestido con un batín azul y con cara de aburrimiento haciendo ver lo cansinas que pueden ser las esperas en situaciones como esta. «¿Usted desde cuándo espera?«, escribía junto a un emoji de una pera. Una muestra más de que, pese a las circunstancias, no ha perdido ni un ápice del Dani Rovira que todo el mundo conoce.

Dani Rovira antes de comenzar la radioterapia | Foto: Instagram

Algo a lo que sus seguidores están ya más que acostumbrados. Días atrás, el actor anunciaba el fin de su tratamiento de quimioterapia con una divertida foto con una máscara de hipopótamo: «¡Se acabó la quimio! 8 sesiones y 4 meses entre pecho y espalda. Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de esta última no me comentaron nada). Si a alguien más le ha pasado esto, que me escriba, con cuatro que seamos, organizamos un Tragabolas».

«Me queda la última pantalla del videojuego»

Junto a estas palabras, explicaba también en que consistía el nuevo tratamiento de radioterapia y cómo se encontraba su enfermedad: «Esta semana empiezo a afrontar 18 sesiones de radio, una cada día. Aunque los linfomas han desaparecido, los médicos lo han decidido así por cauterizar y precaución. A medidas de agosto este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo «la normalidad» si es que hay algo normal ya en este mundo. Me queda la última pantalla del videojuego… Ojalá cuando acabe se me ponga cabeza de koala. Me gustan mucho los koalas», bromeaba una vez más.

Dani Rovira, muy divertido anunciando que ha terminado la quimioterapia | Foto: Instagram

Por supuesto, en ningún momento ha dejado de agradecer al servicio médico todo el cuidado que estaban teniendo con él y también animando a todos aquellos que puedan estar pasando por lo mismo que él: «Ánimos a las que estáis en la lucha. Tenemos un médicos y personal sanitario espectacular en este país. El resto es quererse y dejarse querer«, decía. «Sois tantas los que me estáis curando», decía también a todos aquellos que le dejan mensajes de ánimo y cariño.