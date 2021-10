David Bustamante explica por qué reaccionó de forma airada contra sus haters

David Bustamante explotaba hace unos días contra sus haters en las redes sociales. Ahora explica por qué decidió pensar en voz alta.

David Bustamante explotaba hace unos días contra sus haters en las redes sociales. Ahora explica por qué decidió pensar en voz alta. Decía el cántabro en su momento que «se que quizás no sirvan de nada mis palabras. Aún así necesito escribirlas. Haga lo que haga soy criticado, prejuzgado y maltratado por muchos».

«Soy buena persona y muy trabajador. Tengo el mismo derecho que cualquiera de intentar prosperar, aprender y trabajar en lo que pueda o quiera. Ni más ni menos. El mismo que todos. ¿La diferencia entre tú y yo? Es que yo no paro de luchar y trabajar por mis sueños. De estudiar, de esforzarme, de escuchar a los que más saben. ¿Y tú? Solo escribes cual juez escudado en el anonimato que te brindan las redes sociales. Aguanta porque no pienso parar de seguir siendo tal y como soy».

Algunos consideran casi una ofensa que haya decidido protagonizar el musical Ghost, por cierto con un enorme éxito. Él tiene claro que «parece que cuando empiezo a hacer algo parece que molesta, cuando tengo éxito, cuando se me ve arriba. Normalmente uno hace oídos sordos, pero a veces uno revienta y yo también tengo derecho a quejarme».

«Nadie me ha regalado nada en veinte años y a veces fastidia. Tengo derecho a trabajar y a ganarme la vida honradamente que es lo que he hecho siempre. Hay Busta para rato, y esto va para los haters» sentenciaba. Sin duda alguna, tiene toda la razón al defender su trabajo y a no dejarse llevar por lo que digan los de siempre. Al fin y al cabo, él mismo se ha encargado de forjar su carrera y será quien decida cómo quiere enfocarla en el futuro. Nos gustaría conocer tu opinión al respecto de sus declaraciones.

