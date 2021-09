De Carmen Lomana a Anne Igartiburu, los VIP celebran el regreso del Teatro Real

El Teatro Real de Madrid ha vuelto a desplegar su alfombra roja para inaugurar una nueva temporada. Como es habitual, decenas de rostros conocidos se han acercado hasta el emblemático edificio, ubicado a apenas unos metros del Palacio Real, para disfrutar de la música y la cultura. Un estreno que ha tenido lugar sin incidentes aunque con un cambio de agenda, pues la Reina Sofía ha tenido que suplir a los Reyes Felipe y Letizia, que se han desplazado hasta la isla de La Palma para conocer el alcance y consecuencias de la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Más allá de este pequeño cambio, el famoso teatro ha vuelto a recibir a sus más acérrimos seguidores, entre los que se ha encontrado Carmen Lomana, rostro habitual en todas las inauguraciones de temporada. «No podía faltar ni al inicio ni al final, yo vengo a todo», ha asegurado la socialité, que en esta ocasión ha acudido acompañada de un apuesto amigo del que no ha querido hablar, «aunque fuéramos los mayores amantes del mundo no te lo iba a decir», ha dicho. Además, Carmen le ha deseado lo mejor a su amiga Ainhoa Arteta, «lo importante es que ella esté bien, que se recupere y que lleguen a un acuerdo para no hacerse daño. De salud está fenomenal y mucho mejor va a estar», ha dicho.

Manolo Falcó, hijo del desaparecido Carlos Falcó y por lo tanto hermano de Tamara Falcó ha sido otro de los asistentes. El banquero y empresario, que además ostenta el título de marqués de Castel-Moncayo, ha acudido acompañado de su mujer, Amparo Corsini. Pese a ser mucho más discreto que su hermana pequeña, lo cierto es que Manolo también acapara titulares debido a su herencia y su profesión, pues es él quien lleva parte de la gestión de las bodegas Marqués de Griñón. Muy sonriente y enfundada en un favorecedor vestido de color rojo, tono elegido por la Reina Letizia para acudir a la misma cita del pasado año, ha llegado Anne Igartiburu. La presentadora, además de admiradora de la ópera es también una gran conocedora de la misma, pues estuvo casada durante siete años con el director de orquesta Pablo Heras-Casado, padre de su hijo pequeño. Si bien el granadino es el principal director invitado del Teatro Real desde 2014, en la actualidad se encuentra en Milán, Italia, por lo que no se ha encontrado con su ex. Inés Sastre, que regresó a Madrid hace unos meses tras varios años viviendo en París, también ha acudido a la cita. Como ella, otro gran número de famosos como Inés Arrimadas, que ha presumido de embarazo, Paloma Segrelles, el matrimonio compuesto por José María Aznar y Ana Botella, Pablo Casado y su mujer Isabel Torres, Eugenia Silva o el diseñador Lorenzo Caprile, entre otros. Todos ellos han disfrutado del estreno de la ópera La Cenerentola de Gioachino Rossini, bajo la dirección musical de Riccardo Frizza y la dirección de escena de Stefan Herheim.