El momento de tensión de Rocío Carrasco en ‘Lazos de sangre’ al hablar de madres ausentes

Pasan los días y Rocío Carrasco sigue siendo el objetivo de múltiples informaciones a raíz de su nula relación con sus hijos, Rocío y David Flores. La colaboradora de ‘Lazos de sangre’ ha vuelto a la televisión gracias a este programa pero las informaciones sobre su no-relación con sus hijos siguen estando a la orden del día. Lo último ha sido la entrevista que ha concedido su amiga Carmen Borrego en la que no deja títere con cabeza.

La amiga de Rocío Carrasco ha asegurado que la madre nunca va a perdonar a la hija, algo que no se había dicho tan tajantemente nunca. Esto ha hecho que la aparición de la colaboradora en el programa de RTVE fuera muy esperada pero estaba claro que no se iba a pronunciar sobre nada relacionado con su vida personal. Sin embargo, lo que nadie esperaba era el tenso momento que se iba a vivir en ‘Lazos de sangre’ en lo relacionado con el tema maternal.

Rocío Carrasco en ‘Lazos de sangre’ | Foto: RTVE

El programa trataba de Paco de Lucía y de toda su vida pero el tema que ha hecho que Rocío Carrasco se pusiera algo tensa ha sido lo relacionado con los padres y madres ausentes por su profesión. En cuanto se habló del tema, la colaboradora se puso tensa, cambió de postura y dijo: «Ya me están mirando a mí. Madre ausente para mí». Es cierto que lo decía en relación a su madre Rocío Jurado, pero todo tiende a tener otra interpretación por el problema que vive con su hija Rocío Flores.

Así afrontó la ausencia de su madre

Rápidamente, Rocío Carrasco se daba cuenta de que había actuado de manera un poco exagerada y, por ello, comenzaba a hablar de cómo afrontó ella la ausencia de Rocío Jurado cuando tenía largas giras: «Yo siempre he dicho que yo la ausencia de mi madre no la he notado, no la he sufrido, no lo he vivido como una cosa mala», decía la colaboradora.

Además, añadía: «Aunque haya ausencia cuando se es padre no se nota. Eso es lo que me pasaba a mí». Sin embargo, hubo una frase de la periodista Carmen Ro que no dejó a nadie indiferente: «Mejor la ausencia de una buena madre o un buen padre, que una presencia de un mal padre o una mala madre».