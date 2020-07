El percance que ha llevado a Sofía Suescun al hospital durante sus lujosas vacaciones en Ibiza

Aunque Sofía Suescun está volcada en defender a su madre Maite Galdeano y su hermano Cristian Suescun durante su paso por ‘La casa fuerte’, la de Pamplona ha aprovechado entre gala y gala para coger un avión y disfrutar de unos días de vacaciones en Ibiza con su novio Kiko Jiménez.

La pareja, como en todo lo que hacen, han contado a través de sus redes sociales todos los detalles de este viaje desde que tomaron el avión para poner rumbo a la isla pitiusa, además de mostrar la impresionante villa en la que están alojados.

Sofía Suescun disfrutando de las playasde Ibiza / Instagram

Una villa de lujo con piscina en la que han brindado por su amor con románticas veladas, mientras que por el día han disfrutado al máximo de las calas de Ibiza. Precisamente tras uno de esos días de playa se ha producido el percance por el que Sofía Suescun tuvo que terminar acudiendo a un hospital.

Kiko Jiménez trató de paliar las consecuencias de la insolación

«Hola. Hasta hace un momento estaba fatal, he vomitado y he muchísimos escalofríos y mal temple. Definitivamente me ha dado una insolación«, contaba en sus stories junto a una foto en la que estaba con una toalla mojada sobre la frente tratando de bajar la temperatura de su cuerpo.

Sofía Suescun contando lo ocurrido / Instagram

Algo a lo que le ayudó Kiko Jiménez, tratando de ponerle una solución para evitar tener que ir a un médico: «Es la primera vez que me ha pasado, sin duda hay que protegerse muchísimo e hidratarse infinitamente», decía antes de tranquilizar a sus fans: «Traquis ya estoy bien. Mi niño me ha duchado, me ha llenado de crema y me ha puesto paños de agua congelada«. No obstante, la cosa se puso seria y al final optaron por ir a un centro médico.