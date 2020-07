María Pombo cuenta cómo ha sido el comienzo del tratamiento contra la esclerosis

La vida da muchas vueltas y aunque a veces parezca que todo es felicidad, un nuevo golpe asesta cuando menos te lo esperas. Eso es lo que debió pensar María Pombo cuando, poco después de anunciar que estaba embarazada, también reveló que le habían confirmado el diagnóstico de esclerosis múltiple. No hay duda de que se trata de un duro golpe para la influencer, que tan solo tiene 25 años.

Fue la propia Pombo quien contó en sus redes sociales que había estado un poco apartada porque se había tenido que hacer una serie de pruebas al sufrir mielitis, una dolencia que suele ser el paso previo de la esclerosis múltiple. Esta enfermedad también la padece su madre, por lo que el desconocimiento no estaba presente en todos estos pasos y, cuando conoció la noticia definitiva, lo afrontó con entereza y con ganas de luchar.

María Pombo en la fiesta de presentación del perfume ‘Libre’ de Yves Saint Laurent

María Pombo contó que tendría que someterse a un tratamiento que no iba a afectar en nada al embarazo y que comenzaría la semana siguiente. Ese tratamiento ha dado comienzo y la influencer ha querido contar a sus seguidores cómo ha ido: «Muy contenta porque creía que me iba a doler muchísimo. Iba atacada, encima el aparato con el que me tenía que poner la inyección es gigante, pero luego la aguja era súper finita y ni me he enterado. Y eso que yo soy súper exagerada con los dolores. Estoy muy feliz».

Con fuerza e ilusión por el embarazo

María Pombo ha contado lo bien que ha ido todo y se ha mostrado muy esperanzada con este tratamiento. Una de las dudas que más atormentaba a todo el mundo eran los posibles efectos secundarios y así lo explicado la propia afectada: «Lo único que puede haber es que me salga una pequeña reacción alérgica en la pierna, que sería una manchita roja y con puntitos. Eso y que, a lo mejor, a los dos días me puede dar un poquito de fiebre. Pero nada, Paracetamol y para delante. Esto es en el peor de los casos. A lo mejor ni me sale la mancha ni me encuentro mal».

María Pombo en el desfile de Calzedonia en Ibiza

Además, Pombo ha añadido: «He decidido que os voy a ir contando un poco el proceso de cómo me voy encontrando, de la medicación y todas esas cosas de la enfermedad en general, porque me da la sensación desde que lo conté que hay mucho desconocimiento y mucho miedo a la enfermedad porque escuchamos normalmente los casos muy muy graves». No hay duda de que esto se trata de una piedra en el camino y que María Pombo va a disfrutar al máximo de su embarazo junto a su marido, Pablo Castellano.