El sorprendente cambio de look de Julio Ruz tras someterse a un injerto de pelo

Julio Ruz ha reaparecido con un look totalmente nuevo. El que fue novio de María Jesús Ruiz entró en directo a ‘Sálvame’ para cargar otra vez contra la ganadora de ‘GH DÚO’, sin embargo esta aparición más que destacar por sus palabras lo hizo por el cambio tan radical que presentaba el empresario al haberse sometido a una operación estética.

Julio Ruz| Foto: Instagram

Ruz decidió hace unos meses hacerse un injerto capilar y el resultado es realmente impactante ya que, ha pasado de estar prácticamente rapado al cero a lucir una frondosa melena que no pasó desapercibida para nadie, aunque quizás no en el buen sentido ya que en sus redes sociales muchos han comentado que este cambio le hace parecer que ha cogido unos kilitos de más.

Durante el tiempo del post-operatorio el que fue concursante de ‘GH DÚO’ y expulsado por conducta inapropiada con María Jesús Ruiz, ha compartido en su Instagram distintas imágenes del proceso hasta que ha conseguido la ansiada melena que tantos años llevaba queriendo. Ruz llevaba un tiempo avisando a sus seguidores que se sometería a esta operación y lo cierto es que ahora que se pueden ver los resultados, parece que el empresario se siente más seguro que nunca.

Duras declaraciones contra María Jesús Ruiz

Dejando al margen su nuevo look, lo cierto es que Ruz entró en directo a ‘Sálvame’ para hablar mal de la ganadora de ‘GH DÚO’ después de que esta, hubiese decidido volver con su novio Curro, a pesar de que se había enterado de que este estaba casado.

María Jesús Ruiz reencontrándose con Julio Ruz en ‘GH Dúo’

«No han roto en ningún momento porque no tenían por qué romper, ella sabía la situación de Curro», aseguró el empresario que añadió: «Cuando oigo las declaraciones de María Jesús me caliento y me cabreo. Pido perdón por lo de sinvergüenza, porque no debería haberlo dicho, pero es que miente más que habla«, afirmó.