Elena Tablada y Rosanna Zanetti, conectadas por la moda y su gran momento de ‘unión familiar’

Dicen que el tiempo termina por poner las cosas en su lugar y, en el caso de Elena Tablada y Rosanna Zanetti así ha sido. Tras ser protagonistas de una gran cantidad de polémicas que las llevaron a declararse una guerra que terminó con Tablada y David Bisbal en los juzgados por la hija que tienen en común, parece que la paz ha llegado a la vida que comparten ambas mujeres, que solo quieren lo mejor para la niña.

Si bien no es normal verlas juntas en el mismo ambiente, este jueves han coincido debido a una de sus pasiones en común, la moda. Ellas han sido dos de las famosas que se han dejado ver durante en los desfiles que están teniendo lugar estos días con motivo de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021.

Rosanna Zanetti tiene un pasado como modelo, de ahí que le encante todo lo relacionado con la moda. La maternidad la ha tenido un poco apartada del foco público, pero por disfrutar del desfile de Andrés Sarda no ha dudado en dejar a la familia en casa, ponerse guapísima y rodearse de estilo y glamour.

Sus dos hijos en común con David Bisbal son el centro de su vida y de ellos ha hablado precisamente. “Los niños están fantásticos, ellos están mejor que nosotros. Ellos duermen mejor que yo, yo soy la que tiene que estar desvelada, Mateo ya empezando la escuela, Bianca deliciosa, que va a cumplir un año en un mes y estamos muy felices”.

Junto al cantante almeriense ha formado una familia muy bonita que no le importaría para nadar ampliar, “siempre he dicho que quiero un tercero, pero no en este momento porque son dos bebés y también a medida que va creciendo la familia tienes que distribuir más el tiempo y yo quiero dedicarle el tiempo que requieren a los dos y también tener un poco de tiempo de pareja”. A medida que los pequeños han crecido han podido sacar más tiempo para disfrutar en pareja, algo primordial en cualquier relación.

Pero lo mejor de todo es que el matrimonio disfruta de una época de tranquilidad en lo que respecta a su relación con Elena Tablada, madre de la hija mayor de David Bisbal. “Todo está bien, todo está maravilloso y yo feliz”, ha reconocido Rosanna, que además ha dicho que la ve estupenda en su papel de hermana mayor, “ella con sus hermanitos y está muy grande. Es una temporada muy feliz, muy tranquila y espero que siga así mucho tiempo”.

Fernando Claro ha sido el diseñador al que ha querido apoyar Elena Tablada, que ha acudido enfundada en un favorecedor vestido negro cargado de volúmenes que le sentaba muy bien. Al igual que la venezolana ella también ha dejado constar que ahora existe una buena relación entre las dos partes, aunque no ha querido nombrar a Rosanna sino directamente a su ex: “Con David fenomenal, es el padre de mi hija y es al punto al que tenemos que llegar”, ha dicho.

Elena, que ha acudido sola a la cita, ha querido recordar a su hija mayor, fruto de su relación con Bisbal, que en otra ocasión ha asistido junto a ella a esta cita de la moda. Sobre la pequeña ha dicho que es “muy responsable” en sus tareas de hermana mayor y que la ayuda muchísimo con el bebé de la familia. No es para menos, pues en apenas un tres años la primogénita de Elena ha tenido tres hermanos, dos por parte de padre y uno por parte de madre.

La diseñadora está encantada con su faceta de madre, pero asegura que de momento se planta con las dos niñas. “La fábrica por ahora está cerrada porque ya tengo 40 años y Camila no para y acapara mucho de mi tiempo”, ha contado divertida.