Elsa Ruiz decide ingresar en un psiquiátrico tras su intento de suicidio

Elsa Ruiz ha dado un importante paso al frente reconociendo que necesita ayuda profesional para mejorar su salud mental.

Elsa Ruiz ha dado un importante paso al frente reconociendo que necesita ayuda profesional para mejorar su salud mental. Ella misma comentaba que piensa dejar la televisión para recuperarse.

«Seguramente por lo que pongo en las redes habréis notado que no paso por una etapa buena emocional y psicológicamente. Estoy con depresión y ansiedad tratándome con psiquiatra, medicación y demás pero llevo un tiempo en que la cosa no me mejora».

«Hace dos meses me intenté suicidar tomándome dos blísters de pastillas y estuve ingresada y el domingo pasado tuve que ir a urgencias porque tenía varios ataques de ansiedad que no lograba bajar. Todo esto viene porque desde hace un año y pico sufro un acoso en redes que no termina de bajar y me ha afectado mucho en lo personal y emocionalmente y debido a la situación vivida este domingo la psiquiatra me sugirió que tenía que ingresarme».

«He intentado aguantar lo máximo en este programa porque me encanta estar aquí, os quiero muchísimo Nagore, Iván, Pilar, Violeta, Alexia, incluso a Marbel. Voy a dejar ‘Sobreviviré’ porque voy a tener que ingresar en el área psiquiátrica de un hospital, voy a dejar todo lo que hago, las actuaciones, los vídeos y todo. Necesito parar un tiempo, necesito recomponerme». Le deseamos a ella, y a los que luchan contra estas enfermedades, la mejor de las suertes.

Curiosidades Televisión #Elsa Ruiz