Emma García, en el punto de mira: piden su cabeza tras el último escándalo de Viva la vida

“¡Me has hecho polvo!”

> Emma García siempre ha trabajado con los mejores colaboradores de la televisión. Uno de los momentos más cotizados de Viva la vida son las apariciones de Quique Torito. El reportero es una estrella del espectáculo, y siempre revoluciona el plató con juegos muy divertidos. Sin embargo, el último ha hecho perder la paciencia a uno de sus compañeros. Carmen Borrego se ha enfadado mucho con él. “¡Vete a la mierda! Es que me has hecho polvo. Me duele la costilla”, ha gritado la hermana de Terelu. Torito le ha zarandeado por los aires, y la tertuliana no se ha tomado bien este atrevimiento. “Una cosa es una broma y otra cosa es hacer daño. Si alguien se ríe me parece muy bien, pero a mí no me hace ni pu** gracia”, comenta muy enfadada.

