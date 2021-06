Todas las claves de la entrevista a Rocío Carrasco en Telecinco

El pasado miércoles 26 de mayo se emitía el último de los capítulos de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Un episodio en el que Rocío Carrasco ponía el foco en su hija, Rocío Flores, para repasar los acontecimientos de los últimos años, centrándose en su debut en televisión como defensora de su padre de ‘GH VIP’ y en su participación en ‘Supervivientes’. Desde el reality la joven le mandó varias súplicas para tener contacto que la hija de ‘La más grande’ ignoró, desvelando los motivos que le llevaron a tomar esa decisión.

Y sí, el documental ya ha llegado a su fin, pero Rocío Carrasco todavía tiene mucho que contar y este miércoles vuelve a Telecinco. En esta ocasión, lo hará en riguroso directo, protagonizando una esperadísima entrevista en la que, al igual que la primera, responderá a todas las preguntas que hayan podido surgir a raíz de la emisión de los últimos programas.

¿Cuándo?

Como todos los capítulos de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la entrevista de su protagonistas tendrá lugar el próximo 2 de junio a las 22 horas. A esa hora, Rocío Carrasco se encontrará en directo en el plató de Mediaset para responder a las muchas preguntas que seguro tienen los colaboradores que la acompañarán esa noche.

Colaboradores de lujo

La lista todavía no está cerrada, pero todo apunta a que Rocío estará acompañada por aquellos que han vivido desde plató sus confesiones: Paloma García Pelayo, Marc Giró y Ana Bernal Triviño. A ellos se sumarán otros nombres conocidos del periodismo y la actualidad rosa.

En la primera entrevista, por ejemplo, estuvieron presentes María Patiño, Antonio Rossi, Ana Bernal-Triviño, Paloma García Pelayo, Marc Giró y Samanta Villar, entre otros.

Dos presentadores

Carlota Corredera no faltará a la última cita con Carrasco. Ella ha sido quien ha llevado la voz cantante de cada miércoles, realizando discursos, convirtiéndose en un referente feminista y, no menos importante, dirigiendo los varios debates que han tenido lugar durante cada programa. Este miércoles, la gallega volverá a dirigir la cita, aunque tendrá que compartir la batuta.

Rocío Carrasco, emocionadísima tras la actuación de @BlasCanto. No le salen las palabras #RocíoEnDirecto pic.twitter.com/iBEcxAjAsL — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 21, 2021

«El próximo miércoles estará Rocío Carrasco en el plató y yo quiero estar ahí», decía Jorge Javier Vázquez hace unos días, dejando ya caer que él también estaría presente durante la entrevista. El presentador estrella de Telecinco no podía faltar en la última y esperada noche de Rociíto y, como ya hizo durante la primera entrevista, se encargará de realizar buena parte de las preguntas.

Jorge Javier y Carlota mantienen una gran relación, hasta el punto que el catalán no dudó en realizarle un gran piropo hace unos días: «Felicidades por cómo has conducido el documental de Rocío. Te la has jugado, has arriesgado y has sido la presentadora ideal. Gracias a este programa, hemos aprendido sobre este género en el que muchos éramos novatos. Nos habéis enseñado mucho»

Una noche con banda sonora

Por supuesto, la música no faltará este miércoles y Rocío Carrasco podrá disfrutar en directo de tres de los cantantes del momento: Gjon’s Tears, Blas Cantó y Barbara Pravi. O lo que es lo mismo, los representantes de Suiza, España y Francia en Eurovisión y cuyos temas se han compartido en la particular banda sonora de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.