¿Está Isabel Preysler detrás de la publicación del vídeo de Iñigo Onieva?

Según publica EDATV, Iñigo Onieva les habría comentado a su círculo personal que tras el vídeo de la polémica está Isabel Preysler. Tras la magnífica reaparición de Tamara Falcó que con su serenidad demostró ser una mujer equilibrada y educada, el joven podría haber comentado que fue Preysler la encargada de instar a los amigos de Iñigo a que le grabaran en situaciones comprometidas.

Es una pena que esto no se lo crea ni él, ya que la mejor opción para que no te pillen en semejante renuncio es no hacer nada de lo que puedas arrepentirte. Además, no hacía falta irse al desierto para grabar vídeos similares que ya circulaban por Madrid.

Falcó le decía a Vázquez ayer que «Si yo hubiera sabido ni un poquito de todo esto pues no hubiésemos llegado hasta este punto -pensar en boda-. Pero bueno al final confío en Dios y todo pasa por algo». Onieva mientras tanto hablaba, siempre según la versión de la mencionada fuente, de que Preysler busca su «muerte civil» a partir de ahora.

Podrá decir lo que quiera, pero las imágenes no dejan lugar a dudas. Evidentemente, cualquier madre quiere lo mejor para su hija y posiblemente Onieva encontrará a otra mujer que encaje mejor con él. Ayer fue la propia Tamara la que le ponía punto final al culebrón con una elegancia que confirma que de casta le viene al galgo. Esperemos que ella encuentre también al hombre con el que quiera compartir su vida. ¿Qué piensas al respecto?

