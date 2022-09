Un repaso al calvario que ha sufrido Meghan Markle desde que conoció a Harry

Meghan Markle las pasó canutas desde que conoció a Harry. Repasamos lo publicado por The Times al respecto.

Meghan Markle las pasó canutas desde que conoció a Harry. Repasamos lo publicado por The Times al respecto.

Antes de conocer a Meghan, Harry habló sobre el síndrome del palacio: «Definitivamente desconfiaba de los cortesanos del Palacio de Buckingham y del palacio de su padre», dijo una fuente. Esto podría generar tensiones dentro de su propio equipo que tenía su sede en el Palacio de Kensington. «Usaba esta frase todo el tiempo, ‘el síndrome del palacio’, cuando no peleas las batallas que él quiere, porque has sido institucionalizado. Ceder a los medios fue un síntoma clave de si lo habías desarrollado. Era una prueba constante de lealtad: ‘¿Me vas a proteger? ¿O simplemente te has convertido en uno de ellos, que no luchará por mí? Fue agotador».

Las tensiones previas a la llegada de Meghan entre los hermanos eran ciertas. Ambos querían involucrarse en las mismas áreas, como la conservación, y eso podría generar tensiones. Harry también expresaba su frustración con las personas que trabajaban para él. Lo estaban reteniendo. Algunos de sus asesores pasaron gran parte de su tiempo disuadiéndolo de las diversas cosas que quería hacer porque no encajarían en el panorama general de lo que los tres (William, Kate y Harry) estaban tratando de lograr.

Cuando los medios se enteraron de que estaba saliendo con Meghan fue horrible. Frente a hordas de periodistas que intentaban rastrear todos los aspectos de la vida de Meghan, Harry decidió proteger a su novia. Meghan, por su parte, le dijo que si no hacía algo al respecto, rompería la relación. Una fuente dijo: «Ella estaba diciendo: ‘Si no publicas una declaración que confirme que soy tu novia, voy a terminar contigo’». Harry estaba en pánico. Otra fuente dijo: «Él se estaba volviendo loco y decía: ‘Ella me va a dejar’… Meghan quería la validación pública de que se trataba de una relación seria. Estaba convencida de que el palacio no estaba dispuesto a protegerla de la intrusión de los medios. Ella le dijo al personal de Harry: ‘Sé cómo funciona el palacio. Sé cómo se va a desarrollar esto. No te importa la novia’».

El desafío de Meghan fue que el personal de Harry sabía que Meghan era diferente a otras novias reales. Tenía sus propias opiniones y dejaba que la gente supiera cuáles eran. En la primavera de 2017, más de seis meses antes de que la pareja se comprometiera, le dijo a uno de los asesores de Harry: «Creo que ambos sabemos que pronto seré uno de sus jefes».

Las cuestiones de seguridad supusieron otro drama. En el período inmediato posterior a su llegada a Londres, no existía un mecanismo sencillo para brindar a Meghan protección policial a tiempo completo, especialmente en un momento en que el palacio intentaba reducir el nivel de seguridad brindado a los miembros de la familia real.

Tales asuntos fueron decididos por un comité del Ministerio del Interior llamado Ravec. El secretario privado de Harry en ese momento, Ed Lane Fox… argumentó que Meghan necesitaba ser protegida de inmediato. «Ed tuvo que librar una gran batalla para que entendieran que no podría vivir su vida sin la protección policial. Meghan no tenía idea de que esto estaba sucediendo, porque no queríamos que tuviera otra razón para pensar que no iba a ser bienvenida. Ed hizo cosas increíbles por ella detrás de escena, pero ninguna de ellas fue realmente apreciada». Para Harry y Meghan, los dos meses que les llevó tomar una decisión sobre su seguridad parecieron una eternidad. Sintieron como si los poderes fácticos simplemente no estuvieran dispuestos a brindarle la seguridad que necesitaba.

Los primeros problemas con el personal de las relaciones entre Meghan y el equipo del Palacio de Kensington se estaban desgastando rápidamente. A finales de 2017, después de que se anunciara el compromiso de la pareja, un asistente sénior planteó discretamente a la pareja las dificultades causadas por el trato que daban al personal. Las personas debían ser tratadas bien y con cierta comprensión, incluso cuando no se desempeñaban según los estándares de Harry y Meghan, sugirieron. Se dice que Meghan respondió: «No es mi trabajo mimar a la gente.

Meghan estaba siendo insultada y mientras tanto, ella no estaba tratando con el personal más joven, incluso con personas con las que William y Kate, y Harry, antes de que llegara Meghan, habían estado felices de relacionarse. Parecía que quería respeto y tener que hablar con alguien un poco más abajo en el orden jerárquico, en una oficina pequeña, donde no había mucho orden jerárquico, no la estaba tratando con respeto. “Ella lo tomaría como un insulto”, cree una fuente.

Meghan habló particularmente duramente en una reunión con una joven miembro del equipo frente a sus colegas. Después de que Meghan hizo trizas un plan que había elaborado, la mujer le dijo a Meghan lo difícil que sería implementar uno nuevo. «No te preocupes», le dijo Meghan, «si hubiera literalmente alguien más a quien pudiera pedirle que hiciera esto, se lo pediría a él en lugar de a ti».

Es extraño cómo no hay detalles específicos de esta historia, ya que en otra ocasión, cuando Meghan sintió que la habían decepcionado por un problema que la preocupaba, llamó repetidamente cuando el miembro del personal salió a cenar un viernes por la noche. «Cada diez minutos, tenía que salir para que ella y Harry me gritaran. Fue, ‘No puedo creer que hayas hecho esto. Me has defraudado. ¿Qué estabas pensando?’ Continuó durante un par de horas». Las llamadas comenzaron nuevamente a la mañana siguiente y continuaron «durante días», dijo el miembro del personal. «No podías escapar de ellos. No había líneas ni límites: era lo último de la noche y lo primero de la mañana».

Dios, el personal era tan incompetente llegó a decir en otra ocasión, hubo confusión sobre los arreglos para un compromiso de la duquesa en Londres. Meghan pensó que no estarían los medios, pero estaba en un turno de prensa. Era el tipo de percance que no caía bien. El miembro del personal involucrado sabía que tendría que hablar con Meghan al respecto y temía la perspectiva. Después de perder una llamada de ella, volvieron a llamar, pero ella no contestó. Dijeron: «Ella no ha devuelto la llamada. Me siento aterrorizado». Poco tiempo después, agregaron: «Esto es tan ridículo. No puedo dejar de temblar». En breve el libro que ya ha solicitado Harry que se modifique para evitar que sea un nuevo escándalo. ¿Qué piensas al respecto?

