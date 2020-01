Estela Grande habla sobre su relación con Kiko Matamoros: «Me ha puesto fina, se ha pasado tres pueblos»

Desde que Estela Grande entró a la casa de ‘GH VIP 7’ y comenzó una amistad con Kiko Jiménez que muchas personas pensaron que iba más allá de que ambos chicos se cayeran bien, Kiko Matamoros se convirtió en un fiel detractor de la modelo y aconsejó a su hijo Diego Matamoros en unas cuantas ocasiones que se divorciase de ella.

Como era normal, cuando Grande salió del concurso, no le gustó nada ver las imágenes de su suegro poniéndola verde, lo que hizo que en varios programas de televisión afirmase que la poca relación que tenía con el colaborador había terminado de morir por las declaraciones que este había hecho.

Estela Grande en ‘El tiempo del descuento’| Foto: Telecinco.es

A raíz de esto Dinio quiso hablar con la modelo en ‘El tiempo del descuento’ para intentar apaciguar las aguas entre su amigo y ella: «Con tu suegro lo vas a arreglar rápido porque él tiene bueno fondo», le dijo el concursante. «Lo que pasa es que a mi no me preocupa en lo absoluto, a ver es que me ha puesto fina, creo que se ha pasado tres pueblos, ya no por mí, sino por Diego», aseguró la modelo.

«Él tiene un carácter muy fuerte, pero en el fondo es un niño pequeño y de verdad, que lo verás con el tiempo», le aseguró el cantante de ‘Hasiendo el amor’. Sin embargo, la mujer de Matamoros le dijo que el colaborador de ‘Sálvame’ no tenía que demostrarle nada a ella y que no cree que tuviese intenciones de hacerlo. «Pero por su hijo lo hará», le aseguró Dinio. «Yo he peleado mucho para que Diego hablase con su padre, para que le llamase y le escribiese y ahora ya no voy a hacer nada», le dijo la modelo a Dinio.

Kiko Matamoros en ‘Sálvame’| Foto: Telecinco.es

La reacción de Kiko Matamoros

Ante estas imágenes de su nuera, Kiko Matamoros dejó claro en ‘Sálvame’ que no le importaba en lo absoluto lo que Grande pensase de él: «Pues mira yo creo que ha estado muy bien Estela, yo hoy tengo que ir a trabajar a mi discoteca y los días que tengo que ir me cuesta dormir, pero yo creo que ya con el disgusto que me he llevado no voy a poder dormir«, dijo el colaborador en tono irónico.