Kiko Hernández estalla contra Carmen Borrego: «No tuvo narices de decirme que iba a ponerme a parir»

Es sabido por todos que Carmen Borrego y Kiko Hernández no son buenos amigos. El colaborador en numerosas ocasiones ha catalogado a Borrego como una persona mala, que se aprovecha de su madre y de su hermana para poder ganar dinero, sin embargo, unos rumores que circularon por Mediaset sobre que Hernández y la hija de la presentadora simplemente se llevaban mal para poder sacar beneficio económico de sus disputas, han hecho que el colaborador estalle en mitad de ‘Sálvame´

«Estaba haciendo una compra y recibo una llamada de un compañero de ‘Sálvame’ y este me pregunta que, si yo soy un montajista porque ha recibido la llamada de un periodista que acababa de hablar con Carmen Borrego», dijo el colaborador que más tarde admitió que ese compañero era Laura Fa. Según contó Hernández, su compañera le dijo que el periodista le contó que Carmen Borrego le había «confirmado que todo esto es un pacto» que tienen el colaborador y la hija de María Teresa y que incluso habían «quedado el sábado para comer», asegurando que la amistad entre ellos dos nunca se había roto.

Kiko Hernández en ‘Sálvame’| Foto: Telecinco.es

«No me lo dijo en mal tono, pero tenía sus dudas de si lo de la revista y lo que yo había dicho en ‘Sálvame’ era todo un montaje de Carmen Borrego (…) Decir esto es conocerme muy poco porque yo no me he llevado nada de todo esto, pero Carmen Borrego si», aseguró el colaborador muy enfadado con todos estos rumores.

La hipocresía de Carmen Borrego

Además Hernández aseguró que Borrego no se había comportado bien con él ya que fue muy hipócrita con él cuando se vieron y no fue capaz de decirle todo lo que había dicho de él en la entrevista que le concedió a Lecturas: «El lunes ella habló conmigo y no tuvo las narices de decirme que el miércoles me iba a poner a parir«, aseguró el colaborador que añadió: «Además ella estuvo en un buen tono conmigo casi diciéndome `Kiko como te quiero´ y el miércoles para llevarse 30.000 euros me pone a parir«, afirmó el colaborador que decía que el no hace montajes y menos con una persona como Borrego.