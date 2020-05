Fani acude a una clínica estética junto a Cristofer tras su paso por ‘Supervivientes 2020’

Fani Carbajo, la que fue la gran estrella de ‘La isla de las tentaciones’, ya se encuentra en España tras su paso por Honduras como concursante de ‘Supervivientes 2020’. Y esta aventura, pese a tener lugar también en el Caribe, no fue tan placentera como su primer reality y las consecuencias para ella fueron bastante significativas.

Además de su más que evidente pérdida de peso, Fani también vio como su piel se fue deteriorando debido a la larga exposición al Sol durante meses en unas condiciones de vida bastante complicadas. Así que, aprovechando las reapertura de un centro estético en pleno estado de alarma en España por el coronavirus, la superviviente ha mostrado a través de su cuenta de Instagram como se ha hecho unos ‘arreglitos’ en la cara junto a su pareja, Cristofer.

Fani tiene la piel dañada por la exposición al Sol

«Hola chicos, mirad a donde he venido, a mi clínica. Hoy he venido aquí porque tengo la piel fatal, con un montón de manchas y superdeshidratada«, confiesa ella misma mientras se graba con el móvil. Tras esto, ha sido su doctor el que explicó en que consistía el tratamiento al que iba a someterse para recuperar la piel sana tras su regreso de Honduras.

Juntos en las manos del doctor

«Vamos a regenerar la piel y vamos a hidratarla, darle más luminosidad, textura, firmeza y emparejar un poquito el color también«, explica. Y es que a pesar de que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ luce un tono de piel morena que cualquiera desearía y haberse quitado unos cuantos kilos de encima en unas semanas, todo tiene su lado mal y es muy importante conocer los efectos dañinos del Sol

Por su parte, Cristofer también aprovechó la visita a la clínica para ponerse en manos de su doctor. Aunque él no era para poner su piel a punto como su pareja si no para poner solución a uno de sus problemas que son las ojeras. Este no era la primera que ponía remedio a esto sino que esta consistía en una sesión de recuerdo para que no aparezcan de nuevo.