Ferre y Labrador desvelan en ‘La Casa Fuerte’ las impactantes palabras de Fani sobre su relación con Christofer

Estaba claro que se iba a acabar sabiéndose y así ha sido. Una discusión de Fani y Christofer con Cristina provocó que Ferre entrara para defender a su novia y amenazó a Fani con revelar algo que podría dañar su relación con Christofer. Ferre no quería decir nada en un primer momento, pero pronto demostró que no es leal con la amiga a la que conoció en ‘Supervivientes 2020’ y que aunque no quería hablar, si logró que otros lo hicieran.

Juani y María Jesús Ruiz en ‘La Casa Fuerte’ | Foto: Telecinco.es

Tan interesante se ponía el tema que Jorge Javier Vázquez fue pinchando a ver quién decía algo. Lo intentó hasta con Juani, que reveló que a ella se lo habían contado, que era muy fuerte y que le daba pena lo que había dicho Fani Carbajo: «Si es así, el regaño se lo va a llevar de mi parte. Si eso es verdad me da pena. Me cuesta trabajo pensar que sea verdad que lo haya dicho. Me lo ha dicho Ferre, yo no lo escuché. No me lo podía creer porque lo que veo es otra cosa».

Ferre comentó que eran dos cosas, mientras que Iván dio la razón a Fani, que había comentado para defenderse que cuando se enfada con Christofer dice barbaridad que no piensa. «Yo prefiero que no se entere Christofer», señaló Juani, mientras que un enfadado Ferre comentó: «Si yo fuera Christofer no me casaría, pero no por lo que ha dicho, por muchas más cosas«. Cristina manifestó: «Yo no me casaría porque no acepto ciertas cosas en mi relación, pero cada uno…»

Macarena y Labrador en ‘La Casa Fuerte’ | Foto: Telecinco.es

Y entonces llegó el momento de Labrador, que quería aportar algo: «Ni de coña me casaría. Si lo digo se van a enfadar conmigo, pero debería saberlo. A Christofer le haríamos un favor y le abriríamos los ojos. Esto se va a saber tarde o temprano. Voy a decir una de las cosas y la segunda que la diga Ferre. Fue que cuando se enfadó con él dijo: ‘Estoy deseando que tiren a Christofer y metan a Rubén y así hago mi programa redondo‘.

«Es mentira. ¿Eso cuándo lo he dicho? Lo de Rubén no lo he dicho«, respondió Fani. «Se lo han inventado. No me lo creo. Compraos una vida», comentó Christofer, mientras que Ferre dejó claro que Fani había dicho eso. Oriana, que estaba muy tranquila, cosa rara para ser ella, no quería meterse en el lío, pero terminó implicada. Prefería no decir nada para no hacer daño a Fani Carbajo, pero como le dio permiso para hablar tranquilamente, lo confirmó.

Los concursantes de ‘La Casa Fuerte’ | Foto: Telecinco.es

Ferre estaba enfadado y añadió otra presunta frase de la concursante: «Me voy a casar con Christofer para que me venda la portada y luego me divorcio«. Fani saltó y dijo que era lo había dicho, pero que estaba bromeando y que lo ha dicho muchas veces. «Fani le quiere quitar todo el hierro. No estabas de cachondeo. Y añado más: En ‘Supervivientes 2020’ dijiste que no estabas enamorada de él«. Por su parte, Fani acusó a Ferre de mentir hasta en eso: «Te dije que cuando me ocurrió lo que me ocurrió tenía muchas dudas. Me di cuenta de lo que le quería y cómo le echaba de menos. Pregúntale a Barranco».

Fani y Christofer, igual que siempre

«¿Qué es lo que tanto tienes que largar? Aquí seguimos felices y contentos. No contestas a tu novia por miedo a que salga su carácter y cómo se pone cada vez que os cabreáis. Cada uno a su relación y hace y aguanta lo que le dé la gana», dijo Fani a Ferre. «Es que yo haría, yo te aconsejo. Mírate tu propio ombligo. No eres nada ni nadie para nosotros. Otra cosa es que sea su mejor amigo. Que mi boda sigue adelante y si da negativo el test vamos a seguir buscándolo«, finalizó Fani.