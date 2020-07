Toñi Moreno habla de su vida sexual en ‘La Casa Fuerte’ al comentar su salida de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

Toñi Moreno se llevó un disgusto cuando se produjo un intercambio de programas con Emma García. La andaluza tuvo que dejar ‘Viva la vida’, mientras que la vasca abandonó ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. A Toñi Moreno le costó el cambio, pero logró hacerse con el programa. Cuando más contenta estaba se llevó otro varapalo al tener que dejar su puesto en el dating show para que lo ocupe Jesús Vázquez.

Toñi Moreno en su despedida de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ | Foto: Cuatro.com

Aprovechando que la presentadora se encontraba en el plató de ‘La Casa Fuerte’ en la gala del jueves 9 de julio de 2020, Jorge Javier Vázquez le preguntó por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, programa del que se despidió en marzo de 2020 por la pandemia y al que esperaba volver. Toñi Moreno comentó primero que era muy tradicional y que habían pasado pocas personas por su vida íntima.

Sustituta de verano de Emma García

«He sido muy tolerante con los demás, pero no para mí. Soy muy tradicional. No han pasado más de 5 personas por mi vida. Entre en el programa pensando que no iba aportar nada pero he aprendido a ser más tolerante», comentó muy sincera Toñi Moreno, que se va satisfecha y con el cariño del equipo.

Toñi Moreno en el plató de ‘La Casa Fuerte’ | Foto: Telecinco.es

«Hablé con Jesús cuando nos comunicaron la noticia. Va a encajar en el programa, lo va a hacer suyo«, añadió Toñi Moreno sobre su sustituto, Jesús Vázquez, uno de los pesos pesados de Mediaset.

«Es el programa del amor. MYHYV es donde nace el casting de los realities. Estaba encantada con el equipo. Dentro de poco me tocará ‘Supervivientes’«, señaló Toñi Moreno, que sigue ligada a Mediaset al ser la sustituta de Emma García en ‘Viva la vida’ en verano, el programa que le hubiera gustado seguir presentando.