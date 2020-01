Gabriel Rufián se casa con Marta Pagola mientras su exmujer intenta superar su ruptura

Gabriel Rufián parece que dará un paso muy especial en su vida personal, y es que el Diputado de ERC se casará en 2020 con la periodista Marta Pagola, que desde 2013 es jefa de prensa del PNV. Así lo ha hecho saber la revista Lecturas y su historia de amor comenzó a finales de 2018, afianzándose de tal manera que han decidido consolidarla con el matrimonio.

Antes mantenía una relación con Mireia Varela, filóloga hispánica y profesora con la que tiene un hijo llamado Biel, pero su historia de amor terminó. Su exmujer parece que aún no ha superado su ruptura, puesto que al finalizar el año 2019 publicó unas palabras en sus redes sociales reflexionando sobre su matrimonio y sobre cómo se sentía: «Despedí 2018 llorando sabiendo que perdía al amor de mi vida. Le lloré todos los días, tardes y noches. Le supliqué mil perdones y deseé cada hora su vuelta. Centenares de noches en vela. Sufrimiento inconmensurable. Aislamiento del mundo. Dolor a la gente que me rodeaba. Incomprensión del prójimo, terapias y medicación. Discusiones sin fin. Dolor, dolor y más dolor«, decía.

Gabriel Rufián con su exmujer Mireia Varela/ Foto: Instagram

Ella parece que está desolada por algo que no tiene futuro, sin embargo, él ha seguido con su día a día, ilusionándose y creando un vínculo muy especial con la periodista. La profesora añadía: «He despedido 2019 llorando sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi sueño de familia ideal. No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él. Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar. Hay heridas eternas. Hay amores que no mueren«.

Una boda no muy bien recibida

La mujer que ha conquistado al político es de Irún y estudió Cmunicación Audiovisual en Madrid. Todo parece indicar que esta relación preocupa al partido catalán y más desde que se conocen sus planes de boda. Hondarribia será el lugar donde se celebrará el enlace, aunque no se conocen más detalles al respecto.