Isa Pantoja apoya a su hermano Kiko Rivera y a su madre

Isa Pantoja, otrora incendiaria y polémica, parece haberse convertido en ciudadana suiza manteniendo una equidistancia más que sospechosa.

Isa Pantoja, otrora incendiaria y polémica, parece haberse convertido en ciudadana suiza manteniendo una equidistancia más que sospechosa. La que siempre estuvo en tierra de nadie y a la que Kiko, según él mismo declaró, masacraba por orden de su madre ahora parece apostar por apoyar a ambas partes implicadas en un conflicto que parece no terminar nunca.

«Yo apoyo a mi hermano en todo. Él sabe que me tiene para contarme lo que quiera. Estoy para escucharlo, pero en la guerra no me meto porque no voy a hacerlo» indicaba ayer sin pestañear.

De la fiesta de Irene Rosales decía que «No es un bautizo, no es una comunión, no es un cumpleaños». En relación al deseo de Rosales de dejar la televisión anunciaba que «que haga lo que quiera y lo que mejor le convenga. Ella sabe lo que tiene en su casa y lo que vive ella. La opinión de la gente no le tiene que afectar como para tomar una decisión así».

Añadía que la guerra de Kiko es con su tío Agustín, pero no con su madre a la que sigue defendiendo. Respecto a la posibilidad de que Kiko sea desheredado comentaba que «como poder se puede, pero hay unas pautas, pero tiene que estar en una sentencia. Mi hermano ha tomado medidas contra mi tío Agustín, no contra su madre».

Sea como sea, la polémica sigue servida y habrá que ver quién decide hincarle el diente a un plato que quizá no sea de buen gusto para los comensales.

Curiosidades Televisión #Isa Pantoja #Isabel-Pantoja #Kiko-Rivera