Isa Pantoja quiere ayudar a su madre a pagar sus deudas

Isa Pantoja ha decidido ayudar a su madre a pagar las deudas que tiene. Sorpresas te da la vida. Su reacción ha sorprendido a muchos. Recientemente, la cantante ha sido condenada a pagar 60 000 euros por habérsele denegado todas sus peticiones al Tribunal Supremo.

De momento, la joven ha demostrado su loable intención de intentar echarle una mano a su madre teniendo en cuenta que la situación no es, precisamente, halagüeña. Habrá que ver si en un futuro próximo se convierte en realidad este deseo.

Por otra parte, Isa quiere demandar a su hermano Kiko Rivera, hijo natural de Isabel que parece no haber dado el paso de pagarle deuda alguna a su madre, por haber hecho públicos los comentarios privados que ella hiciera. Se sigue sin saber si se trataba de una venganza o de un ataque frontal a la línea de flotación de una Isa que parece seguir estando en la diana de buena parte de su familia.

Ella espera que la sangre no llegue al río, pero si Kiko no se disculpa es posible que así sea. Nadie entiende la situación familiar o económica de los Pantoja por lo que en las próximas semanas quizá se pueda salir de dudas. Lo que habrá que ver es si Isa termina realmente pagando las deudas o si esto no es otro guiño de cara a la galería. Consideramos que no será así y que hará todo lo posible para paliar la ruina económica de una madre que podría tenerlo todo si así lo quisiera.

