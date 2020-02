Isabel Pantoja: «me arrepiento de haber dicho que no quería a Omar Montes como yerno»

Isabel Pantoja comentaba ayer en Volverte a Ver cómo se arrepentía de lo que había indicado de Omar Montes en Supervivientes.

Isabel Pantoja comentaba ayer en Volverte a Ver cómo se arrepentía de lo que había indicado de Omar Montes en Supervivientes. La cantante reconocía que «Fue mi gran descubrimiento, un descubrimiento total».

«Me arrepiento de haber dicho de él que no lo quería como yerno, y no me arrepiento de casi nada en mi vida pero de eso sí» indicaba. Lo que está claro es que Asraf quizá no sea su pareja soñada para su hija.

Añadía que «Omar quiere mucho a mi hijo, a mi familia. Es noble, y mis hermanos y mi familia le adoran». Respecto al tema de si Omar pudiera ser su yerno, «Hombre, eso no lo puedo decir, no puedo decir que me hubiese gustado».

Matizaba sus declaraciones subrayando que «sí, pero no lo puedo decir». Al parecer, incluso va a colaborar con Montes en breve, «me gusta su música, tenemos una liada que para qué te cuento… No puedo decir más».

Lo que parece estar claro es que estamos ante una Isabel nueva, fresca y con muchas ganas de convertirse en esa artista distinta que quizá le impidieron ser. También aprovechó la entrevista para comentar que su relación con Isa está arreglada y para mostrar su profunda preocupación por el estado de salud de su madre.

Ya veremos cómo evoluciona todo en los próximos días y de qué forma se va adaptando Isabel Pantoja a los nuevos cambios en su vida. Seguro que tienes algo que comentarnos a este respecto. Abrimos las líneas de debate.

