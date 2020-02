Ivana Icardi, cuarta concursante confirmada de ‘Supervivientes 2020’

Ivana Icardi se ha convertido en la cuarta concursante de ‘Supervivientes 2020’. La joven se dio a conocer en la edición de 2019 de ‘GH’ en Italia, momento en el que conoció a Gianmarco, exconcursante de ‘GH VIP 7’. Con él mantuvo una relación, aunque como ella misma hizo saber en ‘Viva la Vida’, se sintió utilizada por él.

Ella misma hizo saber que Gianmarco se acercó a ella para alargar su estancia en el reality y asimismo explicó las estrategias que estaba detectando en la nueva edición de ‘GH VIP 7’: «Gianmarco llega, te confunde y se va. Hizo todo eso conmigo para tener visibilidad en el concurso porque era un mueble. Después de mucho tiempo me di cuenta de que lo tenía estudiado. Entre nosotros, al principio no pasó nada, ni siquiera me había fijado en él, no sabía ni que existía dentro de la casa porque no hacía nada y poco a poco empezó una amistad que terminó en lo que terminó«.

Ivana Icardi con Gianmarco en ‘GH’ Italia

Cabe destacar que es hermana del futbolista argentino Mauro Icardi, jugador del PSG, aunque ambos crecieron en Gran Canaria. Este hecho puede que se convirtiera en una razón de peso para que Gianmarco se acercara a ella, aunque Ivana Icardi insistió en ‘Viva la Vida’ que fue por interés.

Por otro lado, este acercamiento en la edición de ‘GH’ de Italia hizo que su relación con el también futbolista Luifa Galesio terminara, aunque aclaró los motivos de su ruptura: «No lo dejé con mi novio por Gianmarco. Pero por él me di cuenta de que lo que sentía por mi novio no era lo suficiente para seguir». A pesar de que todo parece indicar que Gianmarco y Adara sienten mucho el uno por el otro, ella insistió en que él no estaba enamorado de Adara Molinero y que solo la estaba utilizando para avanzar en su concurso.

Ivana Icardi en ‘Viva la Vida’/ Foto: telecinco.es

Se sintió muy utilizada

Además, se mostró muy dolida por todo lo que se había dicho de ella en el país italiano: «En Italia yo quedé como una loca porque yo era la que tenía novio. Hizo el mismo juego patético que hizo conmigo. Cuando me echaron me diste la patada«. Tan mal lo paso que incluso su expareja se posicionó de su lado, es más, Luifa Galesio entró en directo en ‘Viva la Vida’ para defender a su exnovia, diciendo de Gianmarco: «Si tú eres respetuoso no te metes en la relación de nadie».