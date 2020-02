María Teresa Campos defiende a Bigote Arrocet en ‘Sálvame’: «Las cosas que dicen de él no son verdad»

María Teresa Campos está a la orden del día y la comunicadora ha decidido acudir de nuevo a un plató de televisión, concretamente a ‘Sálvame’. Carlota Corredera la pilló por los pasillos de Telecinco y, evidentemente, tuvo lugar una pequeña entrevista en la que María Teresa Campos se mostró más sincera que nunca y sin ningún tipo de tapujo a la hora de hablar sobre distintos temas.

La presentadora de ‘Sálvame’ le aseguraba que su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ le había acercado al público una vez más y María Teresa Campos decía: «Siempre he querido esa interacción con el público». Pero la pregunta obligada era cómo se encontraba en estos momentos, después de haber atravesado una ruptura y llevar un tiempo sin trabajo: «Yo estoy fenomenal». Además, añadía sobre su vuelta a la televisión: «Tuve la sensación de que nunca me había ido».

María Teresa Campos hablando con Carlota Corredera | Foto: telecinco.es

María Teresa Campos no ha dudado en comentar el cierto machismo con las periodistas que continúan trabajando pasada la edad de jubilación, ya que de los hombres nunca se comenta esto: «Yo he pasado también mucho con lo del trabajo y a veces he oído cosas como ‘ay hija María Teresa que ya has trabajado bastante’. Pienso que por supuesto sé la edad que tengo y que tengo edad para haber dejado de trabajar hace mucho tiempo». Además, añadía: «En la profesión hay muchos hombres que trabajan, que están en tertulias. A ellos no se les pregunta la edad».

Defendiendo a Bigote Arrocet

María Teresa Campos apareció en ‘Sálvame’ justo el día de antes de que Bigote Arrocet protagonizara su primera exclusiva. Sin embargo, lejos de cargar contra él, se ha mostrado de lo más empática y ha dicho que muchas cosas de las que se comentan sobre el humorista no son ciertas: «Cuando me pasó lo que pasó siempre dije que no quería que se metieran con él. No veo justas las cosas que dicen de él, la inmensa mayoría no son verdad».

María Teresa Campos hablando de Bigote Arrocet | Foto: telecinco.es

«Yo dije en la entrevista que no quería que hablaran más de él y no quiero que se inventen cosas porque al final se sabe que no son verdad. Cada uno es dueño de hacer la televisión como quiera. A lo mejor no soy yo la que tengo razón. Como hay cosas que me duelen me impiden ver otras cosas que me gustan. Yo lo que quiero es que pasemos página todos», explicaba sincera María Teresa Campos.