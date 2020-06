Jorge Javier Vázquez, molesto con las críticas de Maite Galdeano hacia su menú de ‘La última cena’

‘La última cena’ ha vivido uno de los programas más entretenidos de todos los viernes puesto que fueron Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban los que cocinaron un menú bastante complicado en medio de su gran bronca. Pues bien, todo fue saliendo a pedir de boca, la pareja de concursantes limó todas las asperezas que tenían pendientes y sirvieron un menú que tuvo bastante éxito, a juzgar por la puntuación.

Sin embargo, había dos comensales más que estaban en ‘casa’ como en su día hacían con Belén Esteban: Maite Galdeano y María Jesús Ruiz en ‘La casa fuerte’. Las concursantes, que se llevan a matar, probaron el primero y el segundo y la de Pamplona se mostró de lo más exigente: «Estoy cabreada Carlota. Helada de frío en la sierra». Además, la tensión con María Jesús era máxima: «Hay bastante tensión porque me ha demostrado que es una teatrera impresionante. Le he pedido que me diga dónde va para ir yo también. Ya sabes que yo soy muy sincera».

Jorge Javier escuchando a Maite | Foto: telecinco.es

Al ver el plato del solomillo Wellinton, Maite Galdeano decía: «Voy a probarlo por educación porque estoy aquí para dar mi crítica. Me había dejado un buen trozo de estómago libre pensando que había buena cena pero estoy cabreada«. Tras decir esto, Jorge Javier Vázquez no se podía contener y hablaba: «Mira Maite, voy a entrar yo en escena. Sabes que yo te quiero mucho, pero mira, te lo voy a decir. Está bien actuar pero ya sobreactuar no sé yo. La sobreactuación gratuita… Y no me gusta que sea con la comida».

Ha olvidado que es su presentador en ‘La casa fuerte’

María Jesús Ruiz se mostraba algo más coherente en las valoraciones y, a su vez, desvelaba lo que hacía Maite Galdeano cuando no le grababa la cámara: «En el primer plato ha dicho que era una basura y cuando habéis cortado se lo ha comido todo en plan zampas. Su veredicto no vale porque es falso, como toda ella». El presentador (por una noche cocinero) decía: «Maite, hija mía, que nos conocemos». «Yo respeto mucho los programas pero esto es una birria, está helado», volvía a las andadas la de Pamplona.

María Jesús y Maite valorando el menú | Foto: telecinco.es

Jorge Javier Vázquez se mostró tajante en su opinión: «Yo creo mucho a María Jesús porque a Maite la tengo calada, el plato es una porquería y cuando no graban se lo come entero. Que nos conocemos, Maite, con María Jesús sé que es objetiva, pero ten en cuenta que te puedo putear hasta límites extremos. La he preparado yo con Belén Esteban y me estás aquí puteando toda la cena», le decía. La concursante de ‘La casa fuerte’ empezaba a recular al percatarse de que había sido él quien lo había cocinado: «Hombre a lo mejor es que está muy frío. No tenía ni idea de quién la había hecho».