Jorge Javier Vázquez zanja la polémica sobre su trayectoria televisiva

Jorge Javier Vázquez comienza el nuevo año repleto de proyectos que le hacen especial ilusión. Después de un 2021 que estuvo marcado por la muerte de su amiga y compañera, Mila Ximénez, el presentador afronta este 2022 con una visión optimista y con las pilas cargadas. Este miércoles 12 de enero ha presentado su obra teatral Desmontando a Séneca, que ha tenido lugar en Madrid. Antes de dar el pistoletazo de salida al espectáculo, el autor de La vida iba en serio ha dado unas declaraciones a la agencia Gtres en las que ha aclarado todo lo relacionado a su trayectoria profesional y una posible salida de la televisión.

“Llegado el momento me gustaría abandonar antes de que me abandonasen”, ha empezado diciendo a la reportera. “Quiero tener el radar preparado para decir que aquí ya no tengo nada que hacer y largarme yo”, ha añadido. “No me gustaría estar paseándome por los platós intentándolo programa tras programa… no. Llegado el momento seré yo quien decida que aquí está todo hecho”, ha reflexionado Jorge Javier.

Además, ha confesado que le apetece volver a experimentar lo que se siente cuando era anónimo y no descarta vivir una temporada fuera de España. “Siempre he dicho que sí que me gustaría vivir fuera y volver a sentir lo que significa el anonimato… estar tranquilo en una cafetería, salir a pasear, salir por la noche o estar en una playa tranquila, eso sí que me gustaría volver a experimentarlo”, ha revelado con un toque de humor.

El presentador se ha mostrado muy sincero durante la entrevista y también ha hablado de que no tiene miedo a que el público se olvide de él una vez finalice su carrera en televisión. “En la televisión todo es muy efímero. Estamos todos condenados al olvido. Quien se acuerda de la gente que presentaba hace quince años… es que somos tantos… Lo que tiene de bueno y para algunas personas de malo es que esta profesión tiene el olvido a la vuelta de la esquina», ha explicado.

También se ha mojado sobre qué persona le gustaría ver al mando de los programas de televisión el día que el ya haya dado por finalizada su andadura televisiva. «Me gusta mucho Nuria Marín porque tiene un sentido del humor que me encanta y creo que va a hacer muchas cosas en televisión», ha sentenciado Jorge Javier Vázquez.

La reflexión de Jorge Javier tras la muerte de Mila Ximénez

Mila Ximénez le devolvió “las ganas de vivir”. El comunicador llegó a confesar que estuvo a punto de dejar sus proyectos profesionales por “una larga temporada”. “Yo había perdido ya la curiosidad por absolutamente todo. Yo lo achacaba a la pandemia. Por eso cuando pude verla, Mila me ha reconciliado con la vida. Y me han vuelto a dar ganas de vivir. En ese momento tan duro, que ella se va… Lo que ella me ha hecho es como empujarme y decirme: no, hay que seguir (…) Ahora tengo ganas de vivir, me han dado ganas de vivir, que es algo que hace tiempo que no tenía. No puedo decirlo de otra manera. No estoy mintiendo ni es una milonga. Me ha dado mucho brío y me ha dado un empujón tremendo”, confesó con la voz entrecortada.